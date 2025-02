Vivienda trabaja ya con Hacienda en el nuevo paquete fiscal y descarta una burbuja en el mercado

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que España no está en un escenario de burbuja inmobiliaria sino en una situación completamente opuesta y ha avanzado que su departamento ya está negociando con el Ministerio de Hacienda el nuevo paquete fiscal de "incentivos y desincentivos".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, la ministra ha indicado que en los años del "boom", a los que siguió el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, había créditos desorbitados y más oferta que demanda, mientras que ahora hay mucha prudencia en el crédito, se ayuda a los jóvenes con avales del 20 % a la compra y se necesita vivienda para atender la demanda priorizando la asequible.

A este respecto, ha agregado que de aquella "monumental" crisis perduran aún hoy las cicatrices y que mientras que 600.000 familias fueron desahuciadas entonces cuando había viviendas hoy faltan precisamente esas 600.000 casas. "La situación es muy distinta", ha subrayado.

Negociando el nuevo paquete de "incentivos y desincentivos"

Por otro lado, ha indicado que su departamento está negociado con el Ministerio de Hacienda la nueva bonificación fiscal en el IRPF cuando los propietarios bajen los alquileres, independientemente de que estén en zonas tensionadas, y que se está redactando y se llevará al Parlamento lo antes posible. Ha apuntado que no quieren que esta medida perjudique a las zonas ya declaradas tensionadas.

Además, respecto a los desincentivos fiscales para la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios no residentes, otra medida que como la anterior forma parte de la docena que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que se está estudiando cómo se va a hacer. En cualquier caso, y preguntada sobre si será un IVA del 100 % o vía impuesto de Transmisiones, ha insistido en que en todo caso se quiere desincentivar la inversión que no sea para vivir, con especial atención a lo que ocurre en Canarias o Baleares.

Todo ello, ha insistido, forma parte de un paquete de bonificaciones con "incentivos y desincentivos fiscales", en el que también figura el IVA para las viviendas turísticas para que sean consideradas como un negocio más.

Sobre si está demonizando a los fondos de inversión, la ministra ha subrayado que hay un clamor social para resolver el problema de la vivienda y que apoya las inversiones de los fondos en proyectos industriales, o en vivienda social y asequible pero no en bloques enteros, en referencia a la Casa Orsola de Barcelona, que buscan especular al considerar la vivienda como un activo financiero.

Sánchez acusa al PP de preocuparle solo dos viviendas: el ático Ayuso y el chalé de la pareja de Feijóo Ver más

En este sentido, ha señalado que hay un stock de 500.000 viviendas y que se han descapitalizado en España 2,7 millones de viviendas protegidas, que a partir de ahora serán siempre de protección. "Desde el Gobierno no se podrá ni un euro, ni un suelo ni una vivienda que no sea para siempre pública", ha resaltado durante su intervención.

Impulso de la vivienda industrializada

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha visitado este jueves un proyecto de construcción industrializada en Madrid, ha defendido este modelo dado que reduce los tiempos entre un 20 % y un 30 %, conlleva menores costes, mejora la eficiencia energética y representa una calidad elevada.

Ha destacado que hay un desplazamiento desde la obra a la industria, lo que redunda en más seguridad, mayor inclusión laboral, mejor cualificación de los trabajadores y mayores salarios. El Gobierno, que ha anunciado un PERTE para la industrialización de la vivienda en Valencia, cree que hay recorrido al alza para que el sector represente hasta el 9 % del PIB.