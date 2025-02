Vox salva a Mazón: les Corts rechazan pedir la dimisión del president en una caótica votación secreta

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado este jueves exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana del 29 de octubre, en una caótica votación secreta que no ha dejado sorpresas en cuanto al resultado. La votación de la propuesta presentada por Compromís ha tenido 52 votos en contra (equivalentes a los diputados del PP y Vox presentes) y 41 a favor, que corresponderían al PSPV y Compromís, grupos que han asegurado que diputados suyos no han podido votar porque no les ha funcionado el sistema, según informa EFE.

La iniciativa, que Compromís pidió que se votara por llamamiento público a cada diputado, finalmente se ha votado de forma electrónica y secreta, como solicitó este miércoles Vox, después de haberse anunciado que se iba a hacer en urna y finalmente se haya vuelto a la opción del voto electrónico.

El vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló (PP), que ejerce como presidente en este pleno por ausencia de la presidenta (de Vox) por un problema familiar grave, ha anunciado al inicio de las votaciones del pleno que en este punto se iban usar papeletas y una urna, lo que ha causado extrañeza a Vox.

No obstante, cuando ha llegado el momento de votar la propuesta de la dimisión de Mazón -quien estaba presente en el hemiciclo tras haberse sometido a la sesión de control-, el vicepresidente ha dicho que finalmente se iba a hacer una votación electrónica secreta.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado el porqué de estos cambios, a lo que el vicepresidente le ha respondido que había sido cosa suya que se hiciera en urna y luego lo ha "reconsiderado" tras hablar con la Mesa y decidirlo así.

Se ha iniciado entonces la votación, en la que los diputados han apretado desde sus escaños el botón de sí o no, mientras en la bancada de Compromís se gritaba "cobardes", "dimisión" o "a mano alzada".

El resultado de la votación se ha reflejado en la pantalla del hemiciclo -pero no el voto individual de cada diputado-, con 52 a favor y 41 en contra, aunque el vicepresidente ha dicho que los votos en contra eran 42 y ha suspendido el pleno unos minutos mientras desde la bancada de la izquierda se gritaba "Mazón dimisión" y "vergüenza".

Tras el receso, Castelló ha aclarado que algunos diputados le han dicho que no han podido emitir su voto, por lo que iba a pedir un informe a los servicios técnicos, y ha indicado que el resultado era de 52 en contra y 41 a favor.

Tanto Compromís como el PSPV-PSOE han pedido que se repitiera la votación ante la imposibilidad de votar de algunos de sus diputados presentes en el hemiciclo, a lo que el vicepresidente se ha negado. Baldoví ha anunciado un recurso a la Mesa de Les Corts para que se repita la votación.

Otra bronca en la sesión de control

En la sesión de control al president previa a esa votación, Mazón ha responsabilizado al Gobierno central de los efectos devastadores que tuvo la dana del pasado 29 de octubre en Valencia y se ha preguntado "¿sobre quién pesan las vidas?", mientras el PSPV y Compromís han exigido de nuevo su dimisión.

La dana que ha dejado 224 personas muertas, 3 desaparecidas y miles de damnificadas en la provincia de Valencia ha centrado de nuevo la sesión de control en Les Corts Valencianes, con acusaciones cruzadas sobre quién tuvo la responsabilidad de alertar a la población y sobre quién pesan las muertes producidas.

El PSPV y Compromís han acusado a Mazón de ser un "mentiroso" y aferrarse al cargo de president, pese a ser el responsable de las consecuencias que tenido la dana, y le han instado a dimitir por su "indignidad" y por no haber tenido "la decencia" de pedir perdón a las víctimas ni de reunirse con ellas.