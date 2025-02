Los whatsapps de un jefe de Aemet revelan que el Cecopi no se planteó enviar la alerta hasta las 19.12

La ya famosa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre sigue siendo la protagonista cuatro meses después de la tragedia de la dana. En medio de la investigación judicial por parte de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) que indaga los hechos que provocaron las muertes y lesiones causadas por las inundaciones, ya ha encargado a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil la elaboración de un informe que detalle la cronología de los hechos sucedidos aquel día centrándose, sobre todo, en el mensaje de alerta que se envío a las 20.11.

Ahora El País revela más detalles de cómo se gestó este SMS gracias a los WhatsApp que envío aquella tarde el jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez Mora, que relató a sus compañeros lo que estaba sucediendo en el Cecopi. En concreto, sobre esta alerta, no es hasta las 19.12 horas cuando se plantean por primera vez su envío.

"Van a enviar un mensaje masivo a móviles a las zonas afectadas. Mensaje: “que estén conectados y atentos, que se está pensando evacuar (...) Un mensaje aconsejando el confinamiento y atentos a futuros mensajes", escribe Núñez a sus compañeros de Aemet. A las 19.23, el jefe valenciano de climatología de Aemet asegura vía WhatsApp que en el Cecopi "están hablando de desalojar a Montroi y Real, en escenario de dentro de dos horas" porque no había comunicación ni localizaban a los alcaldes.

Es a las 19.28 cuando Núñez traslada a sus compañeros novedades sobre el mensaje: "No (se ha hecho pública la decisión). Pero está decidido. Se suspenden todos los movimientos en la provincia de Valencia". A las 19.46 amplía la información: "El mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia. Aconsejando no moverse de casa" y "Van a enviar mensajes masivos SMS a toda la provincia de Valencia".

No es hasta las 20.11 cuando finalmente se envía la alerta después de que, según añade El País, se produzcan cuatro llamadas entre el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y distintos miembros de su gabinete entre las 19.41 y las 19.44. La siguiente comunicación de Núñez es a las 20.13 con el mensaje de alerta de Protección Civil comunicando a sus compañeros de Aemet que ya "se ha recibido el mensaje aconsejando limitar movimientos".

"Aquí seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión"

Concluía así una tarde frenética en el Cecopi que había comenzado a las 17 horas. Según el relato de los whatsapp de Núñez a las 17.26 escribe a sus compañeros para decirles que la situación es "crítica": "Embalse de Forata casi desbordándose. Están pensando en evacuar, porque el desembalse va a ser muy rápido. Van a declarar el escenario de emergencia 2 la Confederación Hidrográfica del Júcar". A las 17.31 afirma que "aún no le han recibido". No es hasta las 17.43 cuando interviene en la reunión: "He contado la situación con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia".

Tal y como detalla El País, en la primera hora de reunión nadie toma decisiones en el Cecopi a pesar de las informaciones que ya había sobre zonas inundadas y lluvias torrenciales. A las 18 horas se suspende el encuentro en el famoso ya "fundido a negro". La juez ha preguntado por este receso dentro de su investigación.

Durante este parón, Núñez envía dos mensajes a sus compañeros. A las 18.22 les escribe que "hay gente en los tejados en una urbanización de Utiel" y a las 18.40 que le han preguntado por cancelar el AVE, una idea que barajó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé: "He dicho que no lo duden. Que está lloviendo torrencial en la zona de paso. Que solo faltaría una desgracia en trenes"

A las 18.58, Núñez se queja de la hora que lleva ya suspendido el Cecopi: "Aquí seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión. Como ves, los de la Confederación Hidrográfica del Tajo están, pero del 112, no". La reunión se reinicia a las 19.03 y es entonces cuando comienzan a tomarse decisiones.

Según la cronología que hace El País, en esta hora, Mazón realiza hasta siete llamadas, según el listado facilitado este mismo lunes por el president. El líder del Gobierno valenciano, según su última versión, llegó a la reunión del Cecopi a las 20.28, contradiciendo sus relatos anteriores de que estuvo a partir de las 19.00 horas.