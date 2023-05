Xavier Trias: "Un señor que cobra 3.000 euros no llega a final de mes"

El sr. Trias demostra que està fora de tota realitat.



La #Barcelona real és la que pateix un preu mitjà del lloguer de 1.077€ mentre el salari mínim està fixat a 1.080€.



Per això com a @ERCbcn proposem un salari mínim de ciutat de 1.500 euros, per garantir un mínim de… https://t.co/Lh06cZVm9K