Sigue aquí la última hora sobre la declaración del expresidente Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional
José Luis Rodríguez Zapatero declara en la Audiencia Nacional como investigado en presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera
12:39 h
La declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha terminado ya tras tres horas ante el juez Calama de la Audiencia Nacional.
12:12 h
La portavoz del Congreso, Montse Mínguez, ha asegurado en RTVE que el PSOE sigue defendiendo la inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. “Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero y hoy estamos ante lo que estábamos esperando, que es que el presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones y va a aclarar todas las dudas y preguntas”, ha declarado.
11:58 h
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
El expresidente del Gobierno ha comenzado a declarar a las 9:12 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del juez hasta las 11:00, cuando se ha celebrado un receso.
Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno.
11:42 h
Luis Arroyo ha asegurado en RTVE que el expresidente del Gobierno emitirá a los medios una declaración por escrito dada la dificultad que existe para hacer una "declaración verbal en el callejón de la Audiencia Nacional" debido a la gran cantidad de medios de comunicación y periodistas.
Arroyo no ha podido confirmar si ese comunicado será hoy o mañana cuando termine de declarar ante Calama.
11:33 h
Algunos ciudadanos se han presentado en la Audiencia Nacional para protestar contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mientras presta declaración ante el juez Calama.
Han llevado pancartas y un megáfono para proferir insultos contra el Gobierno y el expresidente.
11:24 h
La ministra de Sanidad ha asegurado a su salida del Congreso que el “reproche ético” a Zapatero “ya está hecho”. “Cualquier ciudadano progresista está escandalizado con lo que estamos conociendo”, ha dicho. La ministra ha pedido que, “con la presunción de inocencia por delante”, el expresidente tendrá que explicar “de dónde salen esas joyas”.
García también ha aprovechado para preguntar "¿De dónde sale el ático de un millón de euros de la señora Ayuso?”, antes de insistir en que tiene “la misma curiosidad por las joyas de Zapatero” que por “la vida a todo tren” de la presidenta madrileña.
11:13 h
La estrategia del expresidente del Gobierno es seguir contestando al juez y a su abogado, pero no al fiscal Anticorrupción. Después de la declaración, se celebrará una vistilla en la que pueden tomarse medidas cautelares contra Zapatero.
El PP, ahora mismo, no confirma si pedirá prisión provisional y la retirada del pasaporte.
11:06 h
La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha defendido el “legado” del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde los pasillos del Congreso. “Ese legado no lo va a borrar nadie, ni siquiera unas joyas”, ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que a ella le “levantan muchas sospechas el hecho de que Estados Unidos a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clonase el móvil en el año 2021 y justamente ahora, en el momento en que el gobierno de España se planta contra Trump, lleguen estas informaciones”.
Morant ha insistido en que el rescate ya “ha sido visto por el Tribunal de Cuentas, ha sido auditado” y defiende “que entraba dentro de la normalidad del rescate a todas las empresas”. La ministra ha puesto en valor los avances sociales que llegaron con el Gobierno de Zapatero, como el matrimonio igualitario. La ministra ha argumentado que, gracias al expresidente, “ha mejorado la vida de las personas, que pueden casarse tengan el sexo que tengan” y tener acceso a ayudas sociales.
11:04 h
El portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, asegura que el presidente ha llegado a la Audiencia Nacional "con ganas de hablar". "Lleva prácticamente un mes, desde que el auto le acusa de delitos gravísimos, deseando hablar dentro de las penosas circunstancias".
Además, el expresidente hará declaraciones a los medios cuando salga de esta primera jornada de declaración ante el juez Calama.
10:45 h
Javier María Pérez Roldán, letrado de Hazte Oír, que han pedido al PP que solicite prisión provisional para Zapatero, insiste en que el juez debe retirar el pasaporte al expresidente.
También recuerda que se ha pedido la imputación de la hijas de Zapatero, pero lamentan que el juez haya unificado a las acusaciones en la representación del PP.
Roldán asegura que el PP tiene "intereses políticos y puede utilizar la causa como una carta de deseos intercambiables con el PSOE".
10:40 h
El juez Calama ha reclamado a los abogados presentes en la sala de la Audiencia Nacional que entreguen sus teléfonos móviles para acceder.
Por tanto, todo lo que trascienda serán apuntes y recapitulaciones, pero no habrá ni imágenes ni audios.
10:29 h
"¿Sigue defendiéndolo? ¿A qué espera para suspenderlo de militancia?", pregunta Elías Bendodo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre Zapatero y recurre a la frase del expresidente "ser socialista es tener poco y dar mucho".
Bolaños responde, eludiendo hablar de Zapatero, que el coincide con lo que ha dicho Ester Muñoz de que "la cloaca no ha funcionado": "¿Sabe por qué? Porque con este Gobierno no hay injerencias en las instituciones".
10:10 h
El diputado popular, Jaime de Olano, vuelve a hacer mención a Zapatero, esta vez, en una pregunta a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que nada tiene que ver, para asegurar que el expresidente es el "presidente que avergüenza a España"
10:00 h
El expresidente del Gobierno no está contentando a las preguntas formuladas por la fiscalía Anticorrupción, y solo lo responderá, únicamente, al juez y a su defensa.
09:56 h
Hazte Oír pide al Partido Popular que unifica las acusaciones populares en este juicio del caso Plus Ultra que pida prisión provisional para el expresidente Zapatero.
09:50 h
El diputado del PP, Juan Bravo, ha preguntado a Carlos Cuerpo "como inspector de Hacienda" si Zapatero debería haber declarado las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.
El vicepresidente ha eludido la pregunta y se ha ceñido a la cuestión que Bravo ya tenía prevista.
El diputado del PP, ante la no respuesta de Cuerpo le ha espetado que el que "calla, otorga".
09:31 h
Gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráficos y más de 50 cámaras de televisión apostadas frente a la sede de la Audiencia Nacional para cubrir una cita inédita: la primera declaración como investigado de un expresidente del Gobierno en democracia.
Mientras, en el entorno del órgano judicial un autobús de Hazte Oír da vueltas, y unos pocos congregados gritan, desde lejos, consignas contra Zapatero como "Réquiem por la trama" o "La justicia os llama".
09:00 h
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a las 8:49 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por liderar, presuntamente, una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ante las sospechas sobre las joyas de 1,3 millones de euros halladas en su oficina y por lo que el juez Calama abrió una pieza aparte.
Zapatero ha llegado con diez minutos de antelación a su cita con el juez, ha saludado a los periodistas desde la distancia y ha entrado a la Audiencia por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tras solicitarlo Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad. Poco antes ha llegado su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena