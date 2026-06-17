Sigue aquí la última hora sobre la declaración del expresidente Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional

11:58 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

El expresidente del Gobierno ha comenzado a declarar a las 9:12 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del juez hasta las 11:00, cuando se ha celebrado un receso.

Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno.