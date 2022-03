¿Son legales las semillas de marihuana en España?

Siempre que a lo largo de una conversación se haga mención del cannabis o cualquier tema vinculado a estas plantas, será tan solo una cuestión de tiempo hasta que una pregunta frecuente salga a la luz. Esta pregunta es simple, pero resulta un poco más rebuscado encontrar su respuesta: ¿es legal o no el cannabis en España? Y ¿qué aspectos abarca esa legalidad?

Mientras podría parecer fácil responder dos preguntas tan sencillas, la verdad es que cuando se trata del cannabis, muchos aspectos pueden variar dependiendo del lugar donde nos encontremos en el territorio español, además de la gama de grises que viste esta temática en cuanto a lo que se puede o no hacer debido a la falta de una legislación instalada.

Hoy día nos encontramos viviendo en el proceso del cambio, ese momento de la historia previo a la revolución que tendrá lugar una vez que estos cambios se hagan efectivos.

Y gracias a este ínterin del cambio es que las normas concernientes a la marihuana se han convertido un tanto híbridas.

En un principio, hablar acerca del cannabis resultaba un acto de rebeldía, se juzgaba a quien lo hacía, y se lo consideraba un hippie u holgazán. Pero las cosas con el tiempo fueron cambiando, tomando forma, dando lugar a la idea de que la marihuana no era todo eso que se creía de ella en ese entonces.

Gracias a los diferentes cambios que fueron teniendo lugar, distintas comunidades alrededor del mundo comenzaron a cuestionar sus propias leyes sobre el cannabis, lo que dio como consecuencia los primeros cambios, y así aparecieron los primeros países en legalizar la marihuana.

Sin embargo, en ciertos lugares donde la legalización no ha sucedido aún, es un tanto difícil discernir qué se puede y que no se puede hacer con el cannabis por país. Nos preguntamos entonces que el cannabis no es aún legal en España, ¿está permitido comprar semillas de cannabis en el país? En pocas palabras, la respuesta es que sí. Así como mencionamos que las regulaciones de la marihuana son un tanto híbridas, esto se aplica a dicha pregunta. Una persona tiene libre derecho a comprar semillas de marihuana en España, sí, pero no implica necesariamente que cultivar esté permitido.

La ley que permite el cultivo de cannabis en España para usos recreativos no está aún regulada en el país, aunque existen sin embargo ciertas regulaciones que permiten ciertas libertades a quien desea plantar esta especie. Un ciudadano español puede comprar semillas de marihuana legalmente y plantarlas en su hogar siempre que esto sea realizado en un ámbito privado, que pueda asegurarse que las plantas no serán comercializadas sino destinadas a uso personal y que las plantas no puedan ser vistas desde el acceso público.

Resulta necesario aclarar que dependiendo del lugar en el territorio español en que te encuentres, serán más o menos flexibles las normas. En Barcelona, por ejemplo, las libertades en relación a la industria del cannabis son más flexibles, por lo que no resulta novedad el hecho de que esta comunidad autónoma se haya convertido en un epicentro para la comunidad cannábica y referente de eventos multinacionales de la industria.

Podríamos concluir entonces que, si, la venta y compra de semillas está, a nivel general, permitida en el territorio español. Sin embargo, para evitar posibles desacuerdos con la ley, resulta útil corroborar los lineamientos de cada comunidad autónoma en donde te encuentres. Por último, un consejo extra, muchas marcas de semillas las comercializan como productos coleccionables lo que las convierte en un producto de venta libre.