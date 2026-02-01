Transparencia total
Las series nos han cambiado la piel

  • La plenitud existencial de la TV y las series, por Jordi Gracia.
  • En serio, en serie, en sirio, por Bernat Castany Prado.
  • Las series del odio, por Marc Cerrudo.
  • ‘Pluribus’: errar, más de humanos que nunca, por Paloma Rando.
  • El gran partido de la narrativa, por Laia Folch.
  • La reacción de los reaccionarios, por Unai Sordo.
  • Regreso al futuro. El gran reseteo, por Lina Gálvez.
  • ¿Qué quiere decir, exactamente, que la democracia es un vacío?, por Adrià Porta.
  • El espanto de la vivienda, por Carlos Sanz Pérez.
  • Trump y los gigantes dormidos, por José María Ridao.
  • Con el permiso de Coppola (a propósito de ‘Civil War’), por Gonzalo Pontón Gijón.
  • Obra en marcha. Herscht 07769. La novela bachiana de Florian Herscht, por László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura.
  • Historia privada de una fotografía. La foto de Maduro, por Boris Izaguirre.

Crónicas de la intimidad, en TintaLibre de enero

