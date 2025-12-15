infoLibre analiza el presente y futuro de los trenes de Cercanías con Rodalies como ejemplo

Hasta 61,7 millones de personas utilizaron Rodalies entre enero y junio de 2025 en Catalunya. A pesar de su importancia en la región, su eficacia ha sido puesta en duda ante los repuntes de los fallos de la red en meses como agosto o febrero. Para conseguir mejoras, la Generalitat ha puesto en funcionamiento la Estrategia Ferroviaria de Catalunya (EFC) para dar solución a las dificultades a las que se enfrenta la infraestructura, con hasta 63 medidas a desarrollar hasta 2050. A principios de este año 2025, también se informó de otras 39 actuaciones que buscaban mejorar la seguridad, el estado de las instalaciones y las comunicaciones con los usuarios de la infraestructura. Con esto se anunció una inversión de 77,4 millones de euros para invertir entre los años 2025 y 2026.

La importancia de la red es notable: conecta a 166 municipios catalanes, con casi 300.000 trenes y 26,5 millones de minutos de servicio. Con una red de más de 1.200 km, su buen funcionamiento es clave para la región catalana. Para hablar de cómo conseguirlo, infoLibre organiza un foro, con la colaboración de Renfe, para dialogar sobre el presente y el futuro de Rodalies, y explicar las mejoras esperadas en la infraestructura, los retos y las posibles soluciones para conseguir un servicio más fiable, sostenible y conectado al territorio, consultando a los protagonistas de este cambio.

Presente y Futuro del Sistema de Cercanías en España: el caso de Rodalies tendrá lugar el día 17 de diciembre a las 13:00 h, en el Centro de Formación de Maquinistas de Renfe de L’Hospitalet de Llobregat, y se podrá seguir a través de Youtube. La bienvenida será de la mano del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, que dará paso a una conversación inicial conducida por Virginia P. Alonso, directora de este medio, junto con Christian Muñoz, director de planificación y desarrollo estratégico de Movilidad de Renfe.

Luego se dará paso a una mesa redonda en la que participarán: Antonio Carmona, representante institucional de Renfe Cataluña; Susi López, directora general de Transports de la Generalitat; Carles Garcia Ureta, vicepresidente de la PTP, Asociación por la Promoción del Transporte Público; y Luis Ubalde miembro de la dirección de la Oficina Técnica de Rodalies y Adif (obras e infraestructuras). Todos ellos hablarán sobre cómo es afrontar los nuevos retos de la red ferroviaria desde el terreno.