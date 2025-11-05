infoLibre sortea entradas dobles para el concierto de ‘Tarquim’ en Barcelona

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto de ‘Tarquim’ el próximo miércoles 19 de noviembre de 2025 en Barcelona. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 18 de noviembre de 2025. El pase será a las 20:00 horas en la sala Apolo 2, situada en C/ Nou de la Rambla 111, 08004, Barcelona. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Tarquim lanza su nuevo disco ‘Tarquim y los Metales Preciosos’ indagando esta vez en la tradición musical de Cuba, creando una orquesta de salsa/música cubana donde destacan los arreglos, la interpretación y las composiciones originales. Encontraremos salsa, son, timba, guaguancó, bolero, latin jazz y cha-cha-cha. Son canciones con temáticas desde el problema de la vivienda, el amor, el individualismo u homenajes a la tradición musical cubana y a personas que ya no están.

Los arreglos de viento se convierten en una explosión de fuerza y melodía. En las armonías se ven tanto las influencias del jazz y la música afroamericana moderna como de las grandes orquestas de Cuba, desde Benny Moré hasta Alain Pérez pasando por Quincy Jones. Este disco es sobre todo música popular bailable, para compartir, para disfrutar en comunidad.

Destaca la presencia como co-autor de las letras el bajista y cantante D. Coppinger. En el elenco de músicos aparecen nombres de la talla de Jay Kalo a la batería, Alcibiades Durruthy, Reinier Elizalde “El Negrón” al baby bass o Yuri Hernández a la trompeta.

El disco ha sido grabado por Carlos Manzanares, Adrià Veres y Pedro Campos. Mezclado y masterizado por Andrés Jaén en Monkeyman Studios. El diseño y artwork del disco lo firman Pau Orts y Ombreta Vokopola.

