Te invitamos al concierto clásico del ‘Trío Candor’ en el Ateneo de Madrid

El concierto clásico del 'Trío Candor' el próximo sábado 8 de noviembre de 2025 en Madrid. El pase será a las 19:30 horas en el Ateneo, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid.

Este trío de excelentes músicos se fundó en 2023 y está formado por Julia María Figueres Heinz, con el piano; Weronika Bagniewska, con el violín e Ignacy Krzeminski, con el violoncello. Se caracterizan por la frescura, la diversidad y la originalidad. A pesar de su corto período de actividad están prosperando en el mercado español y están en constante desarrollo.

Han actuado en diversos espacios: Benaguasil (Valencia), Madrid, Segovia, Tarragona, Soria, Toledo… Ha quedado como finalistas en el concurso “Amics Cambra Románica” en Andorra y han ganado el primer premio del concurso internacional “Fauré Competition”. Actualmente el conjunto se está formando con el profesor Andrey Yaroshinsky en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid.

Julia María Figueres Heinz es una pianista española nacida en 2004. Actualmente cursa el tercer año del Grado Superior de Piano en el Centro Superior Katarina Gurska, bajo la dirección del maestro Andrey Yaroshinskiy. Comenzó su formación musical en L’Estudi de Música de Tarragona y completó el Título Profesional en el Conservatorio de Vila-seca, realizando además clases magistrales en Valencia con Juan Lago e István Székély. Como intérprete, ha ofrecido recitales en importantes escenarios internacionales. Se ha presentado como solista en el Washington International Piano Festival en The Kennedy Center (EE.UU), así como en ciudades como Brescia (Italia), Barcelona, Madrid, Soria, Tortosa, Requena, Vila-seca, Benaguasil, Montserrat y Telki (Hungría).

Weronika Bagniewska es la violinista del grupo. Sus interpretaciones están llenas de honestidad y expresividad. Siempre presenta cada una de las obras con un profundo sentido musical. Tiene un especial interés en la música de cámara. Se graduó de la Academia de Música de Poznań en la clase de M.Baranowski y J.Kreft. Desde el comienzo de su formación ha participado en numerosos cursos de perfeccionamiento y recibe asiduamente masterclass de prestigiosos músicos nacionales e internacionales.

Ignacy Krzeminski es un joven violonchelista nacido en Polonia. Está desarrollando sus habilidades como solista, músico de cámara, miembro de orquesta y en el campo de la pedagogía. En 2023 se graduó en la Academia de Música I. J. Paderewski de Poznań. Actualmente es alumno en la clase del Prof. M. Dmochowski en el curso Master Soloist Performance en el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. Como solista y músico de cámara ha dado conciertos en Polonia y en el extranjero, incluyendo España, Alemania, Suiza, Francia, Italia y los Países Bajos. Ha ganado numerosos concursos internacionales. Además de su participación activa en la vida musical internacional, Ignacy también es escritor.

