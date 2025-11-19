50 años de la muerte del dictador. 50 años de democracia. RTVE se está esmerando a través de una serie de producciones múltiples para recuperar la memoria, para recordarnos esos momentos históricos en las que nosotros, mi generación, fuimos intérpretes. Nos reconocemos en ese poema épico heroico que se plasma en infinidad de imágenes emotivas.

Cada uno supo representar su papel con mejor o peor fortuna. Lo que sabemos es que el fruto de nuestro esfuerzo fue notoriamente mejor que el que habíamos dejado atrás.

Sin embargo, cada vez me pregunto más si estamos haciendo lo suficiente para preservar ese logro que tanto nos costó conseguir, si no le estamos dando demasiada cancha a aquellos a quienes ganamos la partida, si como somos demócratas debemos aceptar en nuestra misma tribuna a quienes quieren de nuevo pasarnos por el aro y arrebatarnos nuestros derechos ciudadanos, si no nos estaremos pasando de permisivos con los herederos del franquismo y de la dictadura, si no será que en mí aún subsiste un residuo heredado de la intolerancia y de la represión que tuvieron conmigo...

La democracia debe y tiene que defenderse de quienes quieren convertirnos de nuevo en súbditos y en obedientes alzabrazos

Preguntas que hago extensivas a la RTVE pública a la que sigo diariamente: ¿es que no es posible dar menos protagonismo a los políticos de Vox y del PP que no aceptan las reglas democráticas? (cada vez que veo en el programa de Xabier Fortes a Garriga o a Buxadé me llevan los demonios). ¿Por qué no ejercemos una censura democrática con ellos? ¿Es que los demócratas tenemos que serlo tanto hasta poner en riesgo nuestras convicciones tan difícilmente logradas? ¿Hemos de aceptar hechos, imágenes e ideas que van en contra de la propia democracia y que nos rebajan y vilipendian a los que creemos en ella? ¿Por qué hemos de soportar a tamaña gentuza? ¿Por qué la policía no reprime los actos antidemocráticos, pro-franquistas y pro-fascistas como antaño su policía hacía con nosotros? ¿No se trata en este caso de preservar un bien mejor?

Demasiadas preguntas que después de 50 años aún no tienen respuesta. La democracia debe y tiene que defenderse de quienes quieren convertirnos de nuevo en súbditos y en obedientes alzabrazos. Para mí es imposible pensar que nuestro esfuerzo fue baldío y que no ha servido 50 años después para nada.

Pienso que los demócratas con el gobierno y sus medios de disuasión y propaganda deberíamos ser más contundentes, pienso que se contemporiza demasiado con la derecha política y sobre todo económica.

En este aspecto el buenismo sólo conduce de nuevo a la derrota.

Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.