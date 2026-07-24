Andrés Rey Baltar: dos cartas desde la cárcel en 1936

I

En noviembre de 1936 el golpe de Estado del 18 de Julio había triunfado en Galicia; podríamos decir que no era ya una zona de guerra, pero sí de represión. “Una patria, un Estado, un Caudillo” era el lema que publicaba la prensa gallega el 1 de noviembre de 1936, y que marcaba el ideario político que se intentaba inculcar.

En este breve texto hacemos memoria de Andrés Rey Baltar y sus compañeros de prisión, ejecutados en diciembre de 1936 en Santiago de Compostela. Sirva su recuerdo como homenaje y memoria de todos los injustamente represaliados.

Andrés Rey Baltar fue juzgado el domingo 16 de noviembre de 1936, por la tarde, en Santiago de Compostela. Ese mismo día, por la mañana, se habían celebrado otros dos consejos de guerra. Dice así la noticia relativa a Andrés:

“En la tarde de ayer, a las cuatro, celebrose igualmente Consejo de Guerra contra los vecinos de Padrón Francisco Castaño Otero, Andrés Rey Baltar, Jaime Caamaño Comparada, Antonio Correa Jamardo y José Millares Gil, todos acusados del delito de rebelión. “ (El Pueblo Gallego 17 – 11 – 1936, página 11).

El “Diario de Pontevedra” del 2 de diciembre de 1936, pág. 2, tras dar cuenta de la ejecución, efectuada ese mismo día 2, de nueve personas detenidas en la cárcel provincial de Pontevedra, decía:

<<EN SANTIAGO // Ayer se cumplió análoga sentencia a la que habían sido condenados los vecinos de Padrón, Andrés Rey Baltar, Francisco Castaño Otero, José Miralles Gil, Jaime Caamaño Comparada y Antonio Correa Jamardo. >>

II

En marzo de 2021 publiqué un texto destinado al ámbito familiar, bajo el siguiente título: “Republicano entre Repúblicas. Eloy Artime Pérez. Un padronés afincado en Compostela”. A la vista de este texto, Estanislao Villar Pérez, sobrino nieto de Andrés, es decir, nieto de su hermana Ángela Rey Baltar, casada con Estanislao Pérez Artime, me hizo llegar la copia de dos cartas escritas en la cárcel de Santiago, una por Andrés y otra por sus compañeros de cárcel, ambas dirigidas a la familia de Andrés.

La primera carta, de fecha 30 de noviembre de 1936, fue escrita por Andrés Rey Baltar en el duro trance previo a su ejecución, llevada a cabo el siguiente día, 1 de diciembre; iba dirigida a su hermano Ángel. Conocedor Andrés de la inminencia de su ejecución, confiaba a Ángel el cuidado de su familia más cercana, su mujer, Carmen y sus hijos Manuelita, Facundo y Carmiña; y abrumado escribe: “(...) Se aproxima la hora, tanto es que no tengo tiempo, quizá, de escribir (...)”

La segunda carta, de fecha 1 de diciembre de 1936, iba dirigida también a Ángel Rey Baltar. Se la enviaron diez de los compañeros de cárcel de su hermano Andrés, recién ejecutado. Es de señalar que los diez firmantes de esta carta fueron fusilados a los dos días, el siguiente 3 de diciembre (El Eco de Santiago 3-12 1936), La carta dice así:

<< Sr. D. Ángel Rey Baltar // Más por la emoción que por un mandato último de su hermano, hemos de testimoniar a Vd. nuestra admiración por la serenidad de que dio muestras en las horas finales de su vida recta. // A las doce de la noche, conocedor ya del terrible fallo, se puso a escribir. Terminado que hubo las cartas a sus hijos y a Vd. , nos rogó que después de su muerte, para satisfacción de Vd. y de sus hijos, diésemos un testimonio de su entereza. Fue ésta tal, que, él mismo, se extrañaba de que en el umbral de la muerte pudiese escribir con toda la ternura de su corazón a los seres que le eran tan queridos sin que el pulso le temblase. // Liaba los cigarrillos con tal dominio de sí mismo que nos causaba verdadero asombro. Paseó después con nosotros contándonos anécdotas de su vida y charlando sobre cuestiones de experimentación agrícola a la manera que lo hacía en los días primeros de su estancia en esta cárcel. Recomendaba a sus compañeros que, con objeto de aprovecharla, fuesen con la mayor ligereza de ropa. Tuvo frases ingeniosas para comentar su elegancia - decía él - de tenista, ya que quería regalar los zapatos a no sabemos quién que le había visitado y por ello calzaba zapatos blancos. Cuando ya de madrugada, se enteró de que su esposa había llegado, preguntó anhelante por el estado de ánimo de su compañera y al saber de su entereza hubo como un destello de entusiasmo en su semblante y rogó al Oficial que le advirtiese su satisfacción por ello. Al poco tiempo, con un abrazo cordial y aconsejándonos él que tuviésemos valor, se despidió de nosotros. Los componentes del piquete que le ejecutó se hacían lenguas de su valor y de su entereza. // Andrés Rey Baltar murió como había vivido: con entereza, con serenidad y con esa unción que es privilegio de los que saben afrontar la muerte con toda la tranquilidad. // Andrés Rey Baltar, no ha muerto. Vive en sus hijosy en el recuerdo de todos los que le queríamos y admirábamos. // Cárcel de Santiago - 1º de diciembre de 1936 >>

Siguen las firmas autógrafas de los remitentes de la carta, por el orden que se indica:

José Germán Fernández, Luis Rastrollo González, Modesto Pasín Noya, Rafael Frade Peña, Fernando Domínguez Caamaño, Luis Martínez Nouche, José Maroño Calvo, Manuel Maroño Calvo, Francisco Ponte Ces y Rafael Pardo Carmona.

Recordemos que José Germán Fernández, nombrado concejal el 23 de febrero de 1936, fue el último alcalde de Santiago bajo la II República, habiendo ejerciendo interinamente sus funciones del 9 al 26 de julio de dicho año.

III

Andrés y Ángela Rey Baltar eran dos de los diez hijos que tuvieron Manuela Baltar Cortes y Manuel Rey Gosende. Manuel Rey Gosende fue diputado por Padrón (A Coruña) en la Primera República española. Estanislao Pérez Artime, casado con Ángela Rey Baltar, era hijo de Dolores Artime Pérez y José Ramón Pérez de la Riva. Tuvieron doce hijos. Estanislao era republicano y fue presidente de la Diputación de La Coruña en 1935. Fue reconocido amigo y benefactor de Ramón María del Valle Inclán, con el que tenía además un parentesco político: Una hermana de su madre, Aurea Artime Pérez, había contraído matrimonio en 1885 con Francisco Peña González, primo hermano, por parte de madre, de Valle Inclán. Estanislao Pérez Artime sufrió prisión tras el golpe militar del 18 de julio y, liberado en septiembre de 1936, falleció en marzo de 1945.

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Eloy Isorna Artime es socio de infoLibre.