El PP arremete contra Zapatero tras su entrevista: “Lo niega todo, pero no explica nada”

La ofensiva contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular no cesa. Este jueves, apenas unos minutos después de la primera entrevista concedida por el expresidente del Gobierno en TVE desde que comenzó a ser investigado en el caso Plus Ultra, los conservadores salieron en tromba a criticar que el socialista no diera explicaciones suficientes sobre su actuación en el rescate de la aerolínea ni sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho.

Zapatero defendió en el programa Mañaneros 360, de TVE, su “inocencia absoluta”y negó haber hablado con miembros del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI— sobre el rescate de Plus Ultra. Sobre las joyas, afirmó que se trató de un “regalo de cortesía personal” recibido hace años de un país cuya identidad no quiso revelar. También cuestionó la tasación incorporada a la causa y aseguró que dará las explicaciones correspondientes ante el juez.

Asimismo, el expresidente ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando que se investigan en la Audiencia Nacional. La instrucción continúa abierta, por lo que no existe hasta el momento ninguna condena contra el expresidente. Sin embargo, el miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho que Zapatero había “delinquido” gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La primera reacción del PP la protagonizó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, desde los pasillos de la Cámara Baja, al acusar al expresidente de utilizar la televisión pública para defenderse y respaldar al actual jefe del Ejecutivo. “No solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino que ha ido a defender a Sánchez”, ha afirmado Muñoz. La dirigente popular ha sostenido que, si Zapatero “acaba siendo culpable de un delito de tráfico de influencias”, tendría que existir “otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España” pese a que el expresidente ha negado en todo momento haber hablado con nadie.

Muñoz ha asegurado además que el expresidente “ha tomado el pelo a los españoles” y que “no ha respondido a ninguna de las dudas” planteadas en torno a sus actividades y a la procedencia de las joyas. Además, también ha señalado que el exministro José Luis Ábalos también aseguró que todo era mentira, en relación al caso Koldo, y finalmente ha acabado condenado por el Tribunal Supremo.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Zapatero. “No sabemos dónde están las joyas, cómo se argumenta y sustenta su defensa. Se tendrá que ver con el tiempo”, ha señalado ante la prensa. Ayuso ha reclamado que la presunción de inocencia se aplique de la misma manera a todos y ha acusado al Ejecutivo de utilizar su poder para proteger a sus dirigentes y referentes políticos. “Estamos viendo que el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer que tiene presunción de inocencia por ser socialista y por ser del Gobierno, mientras que para todos los demás es todo lo contrario”, ha afirmado.

El PP cuestiona la entrevista de Javier Ruiz

Otros dirigentes del PP han difundido sus críticas a través de la red social X. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha acusado al expresidente de continuar con su “huida hacia adelante”. “Lo niega todo, pero no es capaz de dar explicaciones de nada”, ha escrito Tellado, quien ha ironizado sobre la definición de las joyas como un obsequio de cortesía: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

Tellado ha señalado asimismo que Zapatero llevaba “muy bien preparado” un “relato victimista” y ha acusado a TVE, a la que denomina “Tele Pedro” de haber organizado una “pseudoentrevista” protagonizada por Javier Ruiz destinada a “salvar la cara” al expresidente y al Gobierno. Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también había cuestionado la imparcialidad del periodista.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha centrado su reacción en el valor de las piezas. “Para Zapatero, 1,3 millones de euros en joyas son simple ‘cortesía’ No queremos imaginar lo que será un buen regalo para él”, señaló en X. “Ser socialista es recibir mucho, pensar que es poco y no dar explicaciones por nada”, añadió.

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. “Zapatero pasa por su entrevista televisiva sin concretar el origen de su millón de euros en joyas”, ha escrito. Bendodo ha recordado que las piezas fueron localizadas el pasado 19 de mayo y que el expresidente solicitó un plazo de diez días para aportar explicaciones al juez. “Hoy solo ha aclarado que está en un callejón sin salida”, ha concluido.