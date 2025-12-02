Bronca entre Javier Ruiz y Antonio Maíllo en 'Mañaneros' de TVE

El día 24-11-2025 en el programa Mañaneros que modera Javier Ruíz, éste tuvo una pequeña discusión con Antonio Maíllo, candidato para las próximas elecciones autonómicas andaluzas, en la que, honestamente, creo que tenía razón Maíllo. Nadie pone en duda que el programa estrella de TVE lo conduce Ruiz. Pero de lo que dudo es que lo dirija sin que alguien por el “pinganillo” le “ayude” a dirigirlo, y no sea tan autónomo como ingenuamente cree. Afirmo esto porque en el otro programa puntero, que por la tarde dirige Jesús Cintora, Malas Lenguas, ocurre algo parecido. Me explico:

El candidato andaluz se quejaba de que, para hacerle un par de preguntas, lo hubiera tenido en espera más de una hora, dando preferencia a otros asuntos de menor importancia, como, por ejemplo, los archimanidos temas de Mazón o Ábalos. Lo cual no le da aval suficiente, teniendo en cuenta que Ruiz cerró el programa sin anunciar la primicia de que el CGPJ, por unanimidad, había dado el visto bueno –preceptivo, pero no vinculante–, a la nueva fiscal general del Estado, sra. Teresa Peramato, según lo estipulado en el artículo 124 de la Constitución.

Lo más significativo es que hoy (26-11-25) ha hecho lo mismo con el excoordinador de IU, Cayo Lara; es más, ni siquiera ha vuelto a conectar con él, como le había prometido, después de la interrupción del telediario de Madrid. La razón que le dio el sr. Ruiz es que el tiempo es oro en televisión, cuando se tiró largo rato con el manido y archisabido tema de Mazón.

Sospecho que alguien le está soplando por el pinganillo, porque su colega Cintora por la tarde en Malas Lenguas, ha empezado el programa con la factura de la comida y fotografías del reservado donde estuvieron comiendo Mazón y Vilaplana. Por lo visto, es mucho más importante este tema que el del CGPJ. El asunto de Mazón y la periodista está convirtiendo el programa en un “cuchicheo” propio de la prensa del corazón. Por cierto, ¡menuda propaganda le está haciendo TVE al restaurante El Ventorro! Con todos mis respetos al periodismo, creo que ambos programas están cayendo en un corporativismo donde se lucen periodistas como Hugo Pereira, Sarah Santaolalla, Gómez Olea, o las Marías Molero y Espínola etc., etc. Lo siento mucho por J. Aroca, E. Elkáizer, M. Rico...

Tanto Ruiz como Cintora se muestran muy preocupados por los ataques que RTVE está recibiendo de la derecha, a pesar de que ambos periodistas le dedican más tiempo a los sucesos de aquélla y a Núñez Feijóo que a lo que ocurre en la izquierda, salvo que la noticia sea para denigrarla, como en el caso Koldo. ¡¿Qué pasaría si fuera al revés?!

Vaya por delante mi aprecio a los dos periodistas y sus respectivos programas. Es la tercera vez que critico por escrito a ambos magacines, prueba evidente de mi preocupación; pero si, como dice Ruiz, el tiempo es oro en la televisión, bien podrían dedicarlo a asuntos que interesan mucho más a los ciudadanos.... Con la repetición y reiteradamente continua –valga la redundancia– de los eventos, hacen que los televidentes nos sintamos idiotas...

Nada o muy poco se habla del gran problema de la vivienda y de los abusos de los alquileres; poco o nada se comenta de la huelga en las universidades públicas, motivadas por la falta de financiación de las mismas, en favor de las universidades privadas; igualmente ocurre con la subida de los precios y su repercusión en la cesta de la compra; lo mismo está ocurriendo con la sanidad, un sector importantísimo en el que muchos de sus profesionales se manifiestan por dignificarla, y cuyo deterioro incide en una mayor contratación de pólizas de salud con compañías de seguros privadas. No se habla de Gaza y del “plan de paz” concertado entre Trump y Netanyahu sin contar con los palestinos, a los que se sigue matando cada día; pero sí se comenta lo malos que son los rusos y de la ayuda exagerada que está proporcionando la OTAN al “payaso” de Zelenski, en beneficio de la industria militar de EEUU, mientras mueren todos los días soldaditos de ambos contendientes...

Sólo decir una cosa respecto de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado, de manera “irregular”, al fiscal general, sr. García Ortiz: ¿dónde está y para qué sirve el Consejo General del Poder Judicial? La respuesta es simple: PARA “LLEVÁRSELO MUERTO”...

Una reflexión más para terminar: Gobierno y Oposición –mientras tanto– entre “dimes y diretes”, del que saldrá escaldado el Gobierno de Coalición ¿progresista? Tiempo al tiempo...

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.