Cambio de horario, no de hora

Espero que nos quedemos con el horario de verano. El Norte, el de España y el de Europa, necesita luz. Y el horario de verano va más acorde con la luz. Ya que el ahorro esgrimido hace años ya no merece la pena, al menos que tengamos más día. Claro que algunos expertos dicen que el horario de invierno es más natural. No lo tengo tan claro porque en la cuadra las vacas empiezan a mugir más temprano de lo que el granjero hubiera deseado.

La Europa de las mayorías deberá dar paso a quienes sienten cambios en su reloj biológico, según los científicos, y parece que no quiere prolongar sus trastornos con los cambios de hora. Bien, no cambiemos los horarios en otoño-invierno ni en primavera-verano, evitemos esas molestias. Pero, al menos, déjennos disfrutar del sol, de la luz. Bajar el nivel de luz es más fácil que aumentar esa luz siendo de noche. Hagamos la prueba durante un tiempo prudencial: si establecido un horario resulta negativo, se puede cambiar a mejor según vaya a la mayoría de la población.

Por otra parte, si el cambio se hacía para tener más horas de luz, el ahorro beneficiaba principalmente a las empresas, privadas o públicas, mientras se perjudicaba a los particulares. Ya fuese al amanecer o al anochecer, quien primero enciende la luz es el usuario privado, el particular. El ahorro es más factible en verano en las zonas templadas, donde los días son más largos y es viable comenzar actividades humanas con luz diurna aunque el horario legal no sea el más adecuado a nuestra vida.

Ya en 1810 se buscó la adecuación de la actividad estacional en España y en el reglamento de las Cortes de Cádiz se establecía un cambio en el horario de sesiones en mayo y en octubre equivalente al cambio de hora moderno. Se cambiaba el horario de las sesiones, no su hora. Quizá ahora habría que hacer lo mismo.

El horario de verano anima a vivir más la Naturaleza, que es a lo que debemos tender

El horario de verano es controvertido desde su primera implantación, tanto en el Viejo Continente como en los otros. Así, a lo largo de los años han intervenido en la polémica figuras como Winston Churchill o George Darwin. Para el que fuera primer ministro en el Reino Unido este horario aumenta las posibilidades de encontrar salud y felicidad a millones de personas. Sin embargo para sus críticos se ve así la mano del puritanismo, que quería llevar a la cama más temprano a la gente para que se levantase también más temprano. De esta opinión crítica con el puritanismo era el astrónomo Georges Darwin, hijo del naturalista Charles Darwin.

Parece que el mundo se divide en dos opiniones. Teniendo en cuenta que los cambios de horario han tenido varios orígenes, la decisión de cambiar el sistema puede ser engañosa. Mientras que el horario de verano parece que fue defendido primera y mayoritariamente por conservadores, querer ahora que prevalezca parece que se defienda una opción reaccionaria. Pero ya digo más arriba que la defensa del horario de invierno protege a los poderosos. El horario de verano anima a vivir más la Naturaleza, que es a lo que debemos tender. Si nos fijamos en la historia, los minoristas, los deportistas y los turistas han preferido el horario de verano, mientras que agricultores e industriales se decantan por lo opuesto.

Personalmente solamente tendría un voto entre los muchos millones de europeos para inclinarme por la luminosidad del verano, pero en mis visitas a territorios de la Europa septentrional he visto pocas persianas. En algunos países, ninguna. Por eso me inclino por cambiar los horarios, como en las Cortes de Cádiz hace dos siglos, se cambie o no la hora. Y si alguien cree que en verano hay mucha luz, que busque lo más fácil, que baje las persianas.

_____________

Fernando Granda es socio de infoLibre.