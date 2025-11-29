Darse a respetar, primero, para exigir, después, que te respeten

Es un dicho que ya me decía mi abuela. No entiendo cómo se puede acatar algo que de por sí es irrespetable. Es del todo hipócrita afirmar: acato la sentencia, aunque no la comparto. Sinceramente creo que más que hipocresía, es estupidez. ¿Cómo es posible acatar algo a sabiendas procedente de alguien que no es capaz de respetar ni siquiera su propio estatus o la profesión que comparte con otros colegas?

En esto coincido con el catedrático Pérez Royo: La respetabilidad se la tiene que ganar una sentencia con su fundamentación. Y si carece de ella, como en este caso, es evidente... (elDiario.es 21-11-2025).

El lector habrá adivinado, supongo, que me estoy refiriendo a los jueces que, sin pruebas, han condenado al fiscal general del Estado. En mi anterior artículo decía que, si el Tribunal Supremo no hace política y se atiene estrictamente a las normas técnicas y jurídicas, el Sr. García Ortiz sería absuelto. Ingenuamente y como demócrata he intentado respetar a la Justicia. En esto también coincide el profesor sevillano Joaquín Urías (elDiario.es de la misma fecha): Los ciudadanos parecemos mucho más preocupados por la pérdida de confianza en la justicia de lo que está el Tribunal Supremo. Pero de nada me ha servido. Porque los señores que viven de la Justicia son los primeros que no la respetan, y sólo se preocupan del sueldo seguro, pagado por todos los contribuyentes, y, como mucho, en lucir el “prurito” de ser magistrado del Supremo. Estos señores se creen ángeles por haber aprobado, años ha, unas memorísticas oposiciones, sin haber sido elegidos por el pueblo soberano...

Está muy de moda, sobre todo en tertulias, usar el vocablo “me preocupa”. Por ejemplo, me preocupa la Democracia o esta sentencia que estamos comentando, y considero lógico que así sea; pero de la preocupación no se puede pasar. El único que puede actuar es el Poder Ejecutivo, el Gobierno actual. Pero, como dice Pablo Iglesias, para ello hay que tener un par de ovarios. Si el actual Gobierno del PSOE no se da prisa en actuar, la derecha y la extrema derecha de Aznar o de Díaz Ayuso lo seguirán haciendo.

Moncloa no está por la labor de modificar la ley, propuesta hace tiempo por Podemos en el Congreso, por la que se elige al Consejo del Poder Judicial, para hacerlo más representativo, menos conservador y más en consonancia con la sociedad actual, y no por los dos partidos del “bipartidismo”; pero el PSOE, ahora que tiene los diputados necesarios –176–, prefiere negociarlo con el Partido Popular... y así nos va... Seguramente estará esperando a que se lo imponga Núñez Feijóo.

Lo que ha hecho el Supremo es un lawfare. Este término inventado por el general de USA en 2001 Charles J. Dunlap, para definir uso de la ley como arma en los conflictos modernos, hoy se usa ese vocablo para instrumentalizar el sistema de justicia, persiguiendo o neutralizando al adversario político. Que se lo pregunten a Podemos...

Por otra parte, es temeroso comprobar cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contradice al Delegado del Gobierno y a un informe policial autorizando el 20N precisamente una manifestación de fascistas por delante de la sede central del PSOE.

Todas esas “casualidades” han servido a la Presidenta de la Comunidad madrileña para, con un ataque al Gobierno de Pedro Sánchez, leer un discurso desde el antiguo edifico de la Gobernación, ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, donde la dictadura franquista masacró a tanta gente, intentando salvar a su novio de tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un próximo juicio. Todo ha sido como una cortina de humo en un intento de impedir que los ciudadanos vean los delitos cometidos por su pareja sentimental.

En fin, que no se diga que la derechona española no está avisando... Pero el PSOE no se entera o no se quiere enterar... Todo lo cual me lleva a preguntarme por qué será...

Dicho sintéticamente lo que quería, aquí lo dejo...

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.