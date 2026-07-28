El fuego se apaga en el invierno, invirtiendo

Comunidades autónomas, no habéis hecho nada por proteger la masa forestal en vuestro entorno territorial; es grave el abandono al que habéis sometido al monte. Gobiernos de las comunidades, debéis invertir y no desinvertir como estáis haciendo. Contratar más personas y estabilizar los contratos de trabajo para apagar el fuego, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas, si trabajarais por salvar la masa forestal, comprometiéndoos de verdad, sin contar más mentiras ni manipular la verdad, al menos se haría algo para salvar el entorno forestal. Ya está bien de no hacer nada y de negar los derechos laborales de estabilidad a las plantillas, con recortes y unos salarios injustos. El personal de prevención se está jugando la vida entre llamas todos los días; se lo merece.

Luchemos contra el fuego limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el fin del verano. Contraten trabajadores y trabajadoras forestales en todas las comunidades. Ojo, se pueden crear entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo más para todo el medio rural de España, con personas bien formadas y preparadas, y pagarles un buen salario, digno para vivir trabajando.

Gobierno de España, además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles es necesario elaborar, junto a los sindicatos de clase, desde la negociación, un convenio colectivo estatal para el sector forestal que marque unos estándares mínimos para evitar los desmanes de las comunidades autónomas; para impedir que sigan precarizando las relaciones laborales y empobreciendo la vida del medio rural, que existe y tiene los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos y Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas, vosotras y vosotros cobráis un buen salario. No seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis. No me cansaré de reivindicar más inversión para apagar los incendios en invierno. No quiero cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas en los planes forestales de todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionando el cambio climático.

A los políticos territoriales les toca trabajar haciendo política en favor del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático

Es evidente y urgente contratar más personas y estabilizar el empleo precario actual, acabar con los contratos no fijos y mal pagados y con la negativa a la negociación colectiva en las comunidades. Es esencial la fijeza contractual para evitar y corregir la inestabilidad laboral. Hagan todo lo que esté en sus manos contra el fuego.

¿Sabéis, negacionistas de los incendios, los miles y miles de millones que se ahorrarían de los presupuestos públicos apagando el fuego en invierno para destinarlos a la escuela pública, las universidades públicas, la formación profesional pública, la sanidad pública, las pensiones y jubilaciones públicas y la prevención y protección de la masa forestal española?

Salvar vidas humanas, animales, la masa forestal y los hogares de las familias del medio rural es otro efecto positivo de actuar contra el fuego. Me niego a aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas, sus recortes y la pasividad de los representantes políticos territoriales. Con lamentaciones, manipulaciones y mentiras no se apagan los fuegos.

La UME está para actuar en casos urgentes y no para salvar a quienes no han hecho nada por proteger el monte. A los políticos territoriales les toca trabajar haciendo política en favor del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.