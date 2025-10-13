El juego sucio y trilero del plan de paz para Palestina de Trump y Netanyahu

Observar cómo presentan un plan de paz, por un lado un genocida y por otro lado un dirigente soberbio, irracional y lo peor, ver como esta acción circense, kafkiana, absurda, inhumana y ruin recibe el beneplácito internacional y sus organismos aceptan, sin poner reparos, “bajándose los pantalones” como se diría vulgarmente, y agachan la cabeza, aplauden este plan “no de paz” sino de humillación al pueblo palestino y a una ciudadanía que cree en la democracia y no está de acuerdo con “criminales” que se saltan todas las líneas rojas y los derechos humanos. Continuando además bombardeando y matando, aun con el acuerdo. Reflexionemos. ¿Un plan de paz no es para acabar la guerra, las muertes, los ataques? Entonces, ¿por qué se ha seguido bombardeando, matando, secuestrando, amenazando, humillando a la ciudadanía y a todos aquellos que decimos muy alto que esto es un genocidio y que hay que parar y llevar a los tribunales a los culpables de estos asesinatos de lesa humanidad?

Pero analicemos “el plan de paz” para ver si no es en realidad un juego sucio trilero. El primer punto habla de que “Gaza será una zona libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos”. De todos es sabido que el terrorismo es una lacra para todos los países y más si es un terrorismo cargado de crueldad e irracionalidad. ¿Pero para acabar con él hay que matar a miles de ciudadanos inocentes, hay que matar a niños, ancianos, no hay otra forma de hacerlo? Existe el diálogo, existen las negociaciones, existen otros medios, todos menos la limpieza étnica, que es el objetivo de este punto. Porque ademas habla de amenaza a sus vecinos. ¿Son los vecinos, los colonos, que están invadiendo Cisjordania? ¿Son aquellos que pretenden una vez finalizada la limpieza étnica, hacer un resort? Basta ya.

Este primer punto ya deja de lado la paz, pues busca dar prioridad a continuar con la masacre y el genocidio, con la excusa de acabar con un terrorismo que puede acabar de otra manera y no con más muertes.

Pero sigamos, en el segundo punto indica “Gaza tendrá un nuevo desarrollo en beneficio de su población que ha sufrido mas que suficiente”. Serán hipócritas, pero si han sido ellos dos, los que han provocado la destrucción con la excusa del terrorismo, son ellos los que están permitiendo que el dirigente de Israel continué saltándose los derechos humanos, el que continúa matando de hambruna, el que continúa bombardeando, pese a firmar una papel de paz. ¿Vamos a creer que va a cumplir este punto, cuando continua incumpliendolo? Realmente las instituciones internacionales, no son capaces de parar esto, de hacer cumplir este punto, o ¿son cómplices de este genocidio, aunque lo critiquen?

El punto tres habla de la retirada de las tropas. Pero ni pone fechas, ni pone fin, por lo cual puede ser incumplido en cualquier momento, cosa que harán y tardaran hasta que la limpieza étnica sea total, pues este ha sido siempre el objetivo. El acabar ha sido la excusa falaz para terminar con lo que llevan más de 80 años haciendo.

Los puntos siguientes, cuatro, cinco y seis, hablan de la devolución de cadáveres, de presos pero, eso sí, siempre el mango de la “sartén” la tendrá Israel. ¿Nos podemos fiar de ellos, cuando hace unos días detuvieron a dos niños palestinos de menos de 10 años por ser espías? ¿Espías de qué y de quién?

Hay más puntos, hasta 20, pero todos van en la misma línea: justificar un genocidio, una limpieza étnica y no querer un verdadero plan de paz, sino humillar a una población. Y lo peor es que los organismos internacionales callan, asumen esta mentira y critican, pero con la voz pequeña y sin atreverse a hacer lo que deberían haber hecho desde el primer momento: boicot a Israel y acciones de castigo; y a su presidente condenarlo por crímenes contra la humanidad y ante todo sancionar a Israel, como se ha hecho con otros países cuando se han saltado los derechos humanos.

¿Son o fueron terroristas los miles de niños que han muerto por la crueldad de los dirigentes israelíes?

¿Pero quién se atreve con Israel si es “dueño” de lobbys económicos en todo el mundo y contra EEUU, que le apoya descaradamente, y con aquellos dirigentes políticos, cobardes, mezquinos y ruines que les apoyan y afirman que Israel solo se está defendiendo de unos criminales terroristas? ¿Son o fueron terroristas los miles de niños que han muerto por la crueldad de los dirigentes israelíes? ¿Se puede defender que para acabar con el terrorismo hay que asesinar y hacer una limpieza étnica?

Basta ya de estar callado. Este plan de paz diseñado por Trump y Netanyahu es trilero, falaz, sucio y cruel con el genocidio ejecutado.