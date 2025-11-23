Ojo con el objetivo final

Con la sentencia, que por cierto no se publicó con el resultado de la decisión judicial, un día tal que un 20 de noviembre, es para pensar lo que se quiere explicar con ella. El objetivo final es Pedro Sánchez, al que culpabilizan hasta de la muerte de Kennedy con una programación diseñada en FAES de manera lenta pero segura. Y eso es algo que nos puede costar la democracia, pero sin que oficialmente se destruya nominalmente, porque si nos fijamos en esta última, nadie en Europa ya dice nada porque hemos caído en ese mundo en que las leyes y los nombres importan muy poco desde que Trump se saltó todo lo imaginable, empezando por la ONU, por los argumentos viejos de acuerdos como el de Ginebra para no destruir demasiadas cosas en una guerra, la OMS, y tantas organizaciones junto con su amigo Netanyahu.

Por ello hay que pensar que el objetivo próximo va por la familia y por Pedro en persona. Un juez ad hoc se encargará pasado un tiempo y, como se justificará en una sentencia judicial, la democracia seguirá siendo tal, cuando pasaremos a la dictadura de Aznar, el sustituto de Franco por razones obvias, y añadiendo unos votos de jóvenes que no saben lo que supone la dictadura en el único país del mundo que ha dominado el fascismo 40 años.

Qué se puede hacer para evitar esta catástrofe es algo que no se me ocurre en un país en que se ve claramente que la transición fue un cuento chino porque los fascistas seguían gobernando, con aquel Felipe que gobernó unos años por un acuerdo para que no incordiara demasiado. Y conste que nunca le he criticado por ello porque comprendo en qué país vivíamos entonces, con la metralleta en la sien… El problema real es que Franco está presente. Cómo luchar contra eso es algo que el Gobierno debe decidir porque después de 50 años es momento de hacer algo más serio, aunque te la juegues. El futuro está demasiado oscuro para muchos españoles que hemos visto la verdad de una España libre y de los éxitos en muchas cosas, pero esos éxitos de la economía, el deporte, la tecnología, etc., están en peligro, aunque la juventud se crea otra cosa porque solo ven RRSS.

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.