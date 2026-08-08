El Partido Popular nos quiere empobrecer y esclavizar

Como obrero que soy, no acepto que el vago Feijóo y su PP de señoritos y señoritas me recorten el salario que gano con el sudor de mi frente, y, menos aún, me hurte los derechos laborales obtenidos justamente, no como el PP reformó la sede de la calle Génova, 13, capital del reino, sin pagar las tasa municipales, convertida en nido de Alí Babá.

Las trabajadoras y trabajadores de mi España querida nos hemos ganado nuestros derechos y garantías laborales legalmente para vivir trabajando con dignidad. Les recuerdo que somos personas con derechos, deberes y obligaciones, donde se incluyen nuestras responsabilidades como obreras y obreros —usted no sabe de esto— que cumplimos las leyes laborales y los convenios colectivos.

En España, el Derecho del Trabajo es legal, democrático y participativo por ley. Democracia participativa, ¿sabe lo que significa? Pues que es necesaria la intervención de los sindicatos de clase y de los empleadores. No se puede volver a dar un golpe de Estado contra el mercado laboral, como ya hizo M. Rajoy con la desregulación, al contravenir la Constitución de 1978, en su artículo 7.

La justicia laboral, social y el reparto justo de la riqueza está establecido a través de leyes. Trabajar gratis para los empresarios es inhumano, contra legem. Les recuerdo que la dictadura fascista de Franco terminó hace 51 años y que la esclavitud laboral hace más de un siglo. Feijóo y el PP, su chantaje, ignorancia laboral y su pretensión de derogar el Derecho del Trabajo para beneficiar a la CEOE a costa de empobrecer las relaciones laborales son inhumanos e intolerables, y no se lo vamos a permitir. Quiten sus manos sucias de los derechos laborales y sociales.

Dejen de vaguear, por una vez, y no mezclen absentismo con las bajas laborales por enfermedad

Que usted lleve toda su vida sin trabajar, sin control y sin que nadie le mida su nula producción ni le reprochen su vagancia —ni una sola propuesta objetiva para hacer oposición constructiva; la dignidad parece imposible porque su indecencia le define—. Feijóo acusa sin pruebas, con palabras miserables y como vocero de la CEOE, a más de 25.001.600 personas trabajadoras que componen la población activa, del sector privado y público, que sí cumplimos la ley a diario. Nos acusa de no cumplir las normas laborales, como hizo rodeado de empresarios, le salió el gen de masculinidad pepera y le sobro desvergüenza. Nos demuestró una vez más su inutilidad para hacer propuestas políticas constructivas. El traje le viene demasiado grande y los poderes fácticos no lo conseguirán por mucho dinero y medios que le presten o donen.

Son ustedes, los del PP, quienes no cumplen la ley. Tome nota, Feijóo: Kitchen, Gürtel, Púnica, Montoro, Almería, Cádiz, Alicante y Comunidad de Madrid y un tal Azcón. PP, CEOE y Feijóo: los derechos laborales no se tocan y la dignidad laboral menos aún, son derechos humanos universales. Dejen sus manos sucias en la cueva de Alí Babá, sede del PP, y pónganse a trabajar por España, haciendo oposición de la buena. Dejen de vaguear, por una vez, y no mezclen absentismo con las bajas laborales por enfermedad. Igual el cáncer para España es el PP. Y exijan a la CEOE que pague las horas extraordinarias: sus deudas afectan a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, señor Garamendi. Suban los salarios recogidos en los convenios colectivos a las trabajadoras y trabajadores españoles.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.