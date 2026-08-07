"En todo momento he cumplido con el código ático. Ético", Ayuso en los memes de la semana

Empezar una nueva semana no le ha servido a Isabel Díaz Ayuso para correr un tupido velo sobre sus pisitos. Los usuarios de X y Bluesky han seguido pegando la hebra con la historia del ático de lujo en Chamberí, y sus nuevas declaraciones sobre el tema no han servido más que para plagar las redes de comentarios y valoraciones en su contra. "Una ardilla podría cruzar Chamberí de ático de Ayuso en ático de Ayuso", ironiza @lapiur.bsky.social, "Imaginen lo grande que era el ático que Ayuso no encuentra la salida", se mofa @DonMitxel_I, "Están a tres ruedas de prensa de decir que el ático de lujo les tocó en la prueba final de La Ruleta de la Suerte", opina @TaboadaLucia, "Un ático concebido no nacido", se cachondea @PatColon.

"Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", los memes del ático de Ayuso en el tuitómetro Ver más

Además, la teoría sobre los presidentes de la Comunidad de Madrid caídos no para de crecer y muchos, al mirar a Ayuso, recuerdan ecos de Cristina Cifuentes e incluso de Pablo Casado: "Sé reconocer cuándo le ponen la cabeza de caballo en su cama a un cargo del PP cuando veo estas cositas. Que le pregunten a Pablo Casado", apunta @a1varo_lopez. Por otro lado, la entrevista que ha concedido Álvarez de Toledo en El País ha supuesto otro jarro de agua fría para la del PP: "Todavía no he entendido lo de Ayuso y el ático", decía sin pelos en la lengua la diputada.

Hoy no hay otro ático de Ayuso. Se acumula el bote para mañana. — Bulldog punk. (@bulldog75.bsky.social) 5 de agosto de 2026 a las 14:51

Si Ayuso cae, le irá infinitamente peor que a sus predecesores. A diferencia de ellas, Ayuso es una don nadie sin su posición de poder y su ejército de aduladores, el cual tendrá que ser reemplazado por un equipo de psicólogos. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 7 de agosto de 2026 a las 13:43

Pues como residencia oficial, el Zendal es muchísimo más espacioso (y caro). — Bob Estropajo 🇵🇸 (@bobestropajo.bsky.social) 6 de agosto de 2026 a las 22:19

La expectación ante el eclipse de sol del 12 de agosto no ha parado de crecer durante las últimas semanas y, con ella, también lo han hecho los precios de los alojamientos turísticos de las zonas donde mejor se va a ver este acontecimiento. Así hablan de ello en las redes: “Ríete de la baja oferta de hospedaje de la España vacía, hasta que un eclipse total pasa por esas tierras, en ese momento, la habitación de la casa de los bisabuelos se ofrece a precio de hotel de cinco estrellas en Dubai”, postea @jorge_lanchas.

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