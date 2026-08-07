Sanguijuelas del Guadiana: "Los jóvenes, como hace 40 años, tienen que irse de sus pueblos o de Extremadura"

Sanguijuelas del Guadiana ha irrumpido en el panorama musical español con su disco de debut, Revolá, y una gira de más de 100 conciertos bautizada como Verbena en vena. La banda de Casas de Don Pedro (Badajoz) ha demostrado que se puede conquistar al público sin renunciar a las raíces, pues con un sonido que bebe del rock transgresivo y el imaginario extremeño, han convertido la lucha contra la despoblación en una bandera que ondear bien alto. Hablamos con Juan Grande Flores, guitarrista y teclista del grupo, sobre el vértigo del éxito, la resistencia cultural y el orgullo de reivindicar el talento mucho más allá de las grandes capitales.

Venís de un 2025 de absoluta locura presentando vuestro debut, y este 2026 tenéis un centenar de actuaciones. ¿Cómo estáis llevando la gira?

Bastante bien. Ya hemos superado la mitad, más o menos, llevamos casi cincuenta conciertos y, bueno, la verdad es que no se nos está haciendo muy pesado [risas].

Habéis bautizado esta gira como Verbena en vena, un concepto que remite directamente a la plaza del pueblo en sus fiestas patronales. ¿Queréis transmitir esa sensación?

Sí, así es. Nosotros, al fin y al cabo, llevamos la verbena en vena también. La idea es transmitir la fiesta del pueblo, pero llevándola también a ciudades grandes.

Mejor Artista Emergente en los Premios MIN de la Música Independiente, Premio Revelación en vuestra tierra, galardón como Mejor Nuevo Artista en la Academia de la Música… Habéis arrasado con todas las etiquetas de 'revelación'. ¿Da un poco vértigo pensar que ya habéis soltado ese cartel para convertiros en una banda consolidada?

Bueno, no lo creo, porque al fin y al cabo tenemos solo un disco que sacamos hace un poquito más de un año. A pesar de tener muchos conciertos, no creo que estemos consolidados como una banda grande todavía.

No todas las bandas están solo en Madrid o en Barcelona. Hay un montón de talento repartido por toda España y hay que hacerlo notar

En una industria que tiende a centralizarlo todo, ¿sentís que vuestra música es una forma de reivindicar que hay vida cultural más allá de la M-30?

Claro. No todas las bandas están solo en Madrid o en Barcelona. Hay un montón de talento repartido por toda España y hay que hacerlo notar.

Mirando hacia el futuro, ¿se puede seguir creciendo en la industria musical manteniendo las raíces en Extremadura, o el éxito acaba obligando a “marcharse a las capitales”, como decís en el tercer capítulo de vuestro álbum?

Nosotros, de momento, hemos empezado el proyecto aquí, desde Extremadura y desde nuestro pueblo, y la verdad es que no tenemos queja ninguna. Hacemos unos poquitos más de kilómetros para llegar a los conciertos, pero estamos muy contentos con desarrollar los proyectos aquí. No sabemos si en un futuro acabaremos viviendo en Madrid, Barcelona o otra ciudad.

Hacer música desde un territorio tan afectado por la despoblación tiene mucho de resistencia. ¿Cómo veis a la juventud extremeña de vuestra generación?

A la juventud yo creo que le pasa un poco lo mismo que pasaba hace 20 o 40 años: lamentablemente, tienen que emigrar para desarrollarse. Para hacer lo que quieren, para estudiar o para aprender, tienen que irse fuera de sus pueblos o salir de Extremadura. Pero bueno, la verdad es que a los jóvenes los vemos bien, muy preparados, con muchísimo talento y capaces de hacer de todo.

Siendo de las tierras de Robe Iniesta, ¿hasta qué punto os ha influido la música de Extremoduro y de qué otras fuentes bebe realmente el sonido de Sanguijuelas del Guadiana?

Es inevitable, porque nos hemos criado con sus canciones, las hemos escuchado en la verbena y en todas las fiestas. Cada vez que nos juntamos los amigos, acabamos escuchando y cantando temas de Extremoduro. Es la principal fuente de la que bebemos, junto a Estopa, Los Delinqüentes y otros grupos típicos de España.

¿Os hubiese gustado colaborar con Robe en alguna canción?

Por supuesto, es una espinita que se nos queda clavada.

¿Y cuál sería vuestra colaboración soñada?

Podría ser perfectamente con Estopa.

Cada vez que nos juntamos los amigos, acabamos escuchando y cantando temas de Extremoduro. Es la principal fuente de la que bebemos, junto a Estopa y Los Delinqüentes

Hablemos de Revolá y sus tres capítulos, donde habéis introducido términos extremeños como 'jaribe' o ‘barruante’. Para los oyentes de otros puntos de España, ¿qué quieren decir estas palabras y por qué era tan importante dejarlas plasmadas en el disco?

Al fin y al cabo, todas estas palabras de Extremadura nos ayudaban a construir el imaginario que rodea al disco. Queríamos que la gente se pudiera meter más en nuestra piel. ‘Jaribe’ significa estar más salvaje, más inquieto, como cuando eres un niño, mientras que ‘barruante’ es como estar dándole vueltas constantes a la cabeza.

En vuestro sencillo Llevadme a mi Extremadura, reivindicáis ese derecho a volver a la tierra de donde es cada uno. Antes de dedicaros plenamente a la música, ¿vosotros también tuvisteis que iros de Casas de Don Pedro en busca de un futuro?

Sí, así es. Carlos y yo nos fuimos Madrid, y Víctor se fue a Cáceres para estudiar y trabajar.

Tocáis ante cientos de miles de personas por toda España, y seguro que entre el público hay muchísimos jóvenes extremeños que han tenido que hacer las maletas por la falta de oportunidades. ¿Se han convertido vuestros conciertos en un punto de encuentro y resistencia para esa juventud afectada por la despoblación?

Sí, para la juventud y para gente de todas las edades. Al fin y al cabo, desde Extremadura se ha emigrado a todas partes de España, así que podemos ir a Barcelona, a Bilbao o a Valencia y ver cómo los extremeños se congregan allí.

En septiembre terminaréis esta gran gira pasando por Zaragoza, Sevilla, Alcalá de Henares, Barcelona y Salamanca. ¿En cuál tenéis más ganas de actuar?

A nosotros nos gusta ir a todos los lados, da igual que esté más cerca o más lejos. Sentimos el apoyo no solo de extremeños y extremeñas, sino de toda la gente. Da gusto ir a cualquier ciudad.

¿Cómo es hacer una gira con más de 100 conciertos? Imagino que yendo poco a Casas de Don Pedro.

La verdad que sí [risas]. Lunes, martes y miércoles estamos aquí en el pueblo, y luego nos montamos en la furgoneta y damos más vueltas que una peonza [risas].

¿Qué nos podéis adelantar a nivel de nueva música? ¿Podemos esperar temas nuevos pronto?

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Obviamente, ya estamos pensando en lo siguiente. Tenemos algunas ideas, pero no puedo dar muchas pistas todavía…

Después de pasar por tantos escenarios y el éxito de vuestro debut, ¿cómo os enfrentáis al 2027?

Ya tenemos cositas preparadas para el año que viene. De momento, hay que terminar esta gira, que acaba en octubre, y después nos tomaremos unos meses de descanso para pensar bien en la nueva música que queremos hacer, encarar el nuevo disco y, en 2027, salir a tope otra vez.