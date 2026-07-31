Sobrezero: "Hace un año vendimos 250 entradas en Madrid, pensar ahora en mil personas es algo surrealista"

Sobrezero, grupo integrado por cinco jóvenes madrileños que se conocieron de pequeños en unos campamentos de verano, han pasado en apenas unos años de ensayar en un local a recorrer algunos de los principales festivales del país y preparar un concierto en el Teatro Eslava de Madrid el próximo 10 de octubre, parada destacada dentro de una extensa gira por salas de todo el país.

Josué de Dios, vocalista y guitarrista de la banda, repasa con infoLibre el camino recorrido, su momento presente y los planes para el futuro. Aunque la formación nació oficialmente en 2021, el proyecto comenzó antes, cuando el futuro cantante decidió cumplir un sueño que llevaba tiempo rondándole la cabeza: montar un grupo con sus amigos. "Siempre ha sido algo que nos hemos tomado muy en serio, pero sin perder esa parte de amistad y de disfrutar de lo que hacemos", explica. Todos ellos ya tocaban un instrumento, por lo que la formación surgió de manera natural entre jóvenes que compartían una misma pasión por la música.

Cinco años después, Sobrezero vive el que, según reconoce su vocalista, es hasta ahora "el mejor momento" de su trayectoria. La banda afronta una gira repleta de festivales mientras ve cómo muchas de aquellas conversaciones que mantenían tras los ensayos se han convertido en realidad: "Hablábamos de cómo sería hacer una gira de salas o tocar en festivales y ahora está pasando. Lo importante es ser conscientes de ello y disfrutar cada momento", asegura.

Si alguien quisiera descubrir Sobrezero por primera vez, De Dios recomienda empezar por Nena no estás, el tema que marcó un antes y un después para la banda. Fue la canción que impulsó su crecimiento, dio origen al ya característico "monstruito" que identifica al grupo y sembró la idea de crear su primer álbum. Además, sigue siendo uno de los momentos más especiales en sus conciertos.

El sonido del grupo también ha evolucionado con el paso de los años. Si en sus comienzos predominaban composiciones más cercanas al pop, hoy la banda se siente mucho más identificada con el pop-rock y el indie rock. "Siempre nos ha gustado la caña. Escuchamos todo tipo de música, pero de forma natural cada vez nos acercamos más a ese sonido con guitarras más presentes", señala el cantante, quien reconoce que esa evolución también ha ido ligada al crecimiento individual de cada integrante y a las incontables horas de ensayo compartidas en el mismo local.

Las canciones nacen, sobre todo, de las experiencias personales. Aunque muchas letras parten de vivencias de Josué de Dios, también recogen historias de otros miembros de la banda o de personas cercanas. "Intentamos contar nuestra forma de ver la vida y cómo nos sentimos cuando nos ocurren ciertas cosas", resume.

En cuanto a las influencias, el grupo evita encasillarse en un único referente, aunque admite la huella de bandas como Foo Fighters, The Killers o Arde Bogotá en determinados aspectos de su sonido: "No queremos sonar como nadie, intentamos que suene a Sobrezero", recalca.

En plena gira publicaron Ruido en la cúpula de Príncipe Pío, un EP grabado completamente en directo y que, más que una estrategia de lanzamiento, responde a una necesidad de la propia banda. "El directo es lo que nos define. Nos apetecía dejar grabada esa parte porque es donde realmente somos nosotros", explica.

La elección de Príncipe Pío tampoco fue casual. Querían registrar esa actuación en un lugar emblemático de Madrid, una ciudad que consideran inseparable de su identidad: "Somos chavales de barrio, vivimos Madrid constantemente y eso forma parte de nuestra manera de entender la música y la vida".

La gira de este año también está suponiendo un aprendizaje continuo. Después de estrenarse en grandes festivales, Sobrezero a superado todas sus expectativas, especialmente por la respuesta del público. Han actuado en horarios muy distintos y sobre escenarios de diferentes tamaños, pero en todos ellos han encontrado una acogida mayor de la esperada. Ahora miran ya hacia el concierto del Teatro Eslava, una cita especialmente simbólica para el grupo: "Hace un año vendimos unas 250 entradas en Madrid y ahora pensar en mil personas es algo surrealista. Nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad".

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Quien acuda a un concierto de Sobrezero encontrará, según su vocalista, una propuesta marcada por la energía. "No entendemos un directo sin darlo todo". Saltos, guitarras, momentos de intensidad y otros más íntimos conviven en un espectáculo donde, asegura, nada está forzado. "Somos cinco colegas disfrutando de su sueño y creo que esa conexión es lo que más percibe la gente". Entre todas las canciones del repertorio, De Dios reconoce que Interferencias se ha convertido en la que más disfruta sobre el escenario por la implicación que genera en el público.

El vocalista también recuerda con especial cariño el paso del grupo por Ensaya Carabanchel, una iniciativa que les permitió disponer de más horas de ensayo y recibir el asesoramiento de profesionales. "Proyectos así son fundamentales para que las bandas jóvenes puedan crecer", reivindica.

Todavía con la gira en marcha, preguntamos De Dios sobre el futuro por venir. Aunque no puede dar muchas pistas, confirma que ya están componiendo algunas canciones para su próximo proyecto, que continúan por ese sonido más rockero. “Pero ahora toca cerrar la etapa de Hasta que el mundo estalle. En cuanto termine, empezaremos la siguiente", concluye.