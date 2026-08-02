Menos de dos minutos de oscuridad: así será el eclipse solar total que recorrerá España

Los eventos astronómicos siempre han tenido algo de mágico. Desde el inicio de la historia de la humanidad, hemos creado mitos y leyendas alrededor de los sucesos que aparentemente eran inexplicables: auroras boreales, cometas o lluvias de estrellas. Esta energía mística también envuelve al próximo 12 de agosto: el eclipse solar total que será visible en España.

Este acontecimiento insólito ocurrió por última vez 114 años atrás, en 1912. Será visible en una pequeña franja que cruzará la Península de oeste a este hasta llegar a Illes Balears. A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o La Palma son algunos de los puntos donde se podrá observar cómo la Luna oculta por completo el Sol. En la mitad sur del país, así como en la ciudad de Barcelona, los astros no coincidirán exactamente, por lo que el eclipse será parcial en esos lugares.

En este mapa se muestra la franja donde la oscuridad será completa:

Alrededor de las 19:30h de ese día, la Luna comenzará a cubrir al astro solar. Será una hora después cuando ambos astros coincidan exactamente y la oscuridad se imponga durante algo menos de dos minutos. Para asistir a este acontecimiento, el Instituto Geográfico Nacional recomienda buscar una vista despejada y orientación oeste. Además, ha creado una web donde consultar exactamente cuándo y cómo podrá verse el eclipse según el punto geográfico del país.

Ciudad

Comienzo del eclipse parcial

Comienzo del eclipse total

Fin del eclipse total

Fin del eclipse parcial

León

19:32

20:28

20:30

21:22

Valencia

19:38

20:32

20:33

21:01

Zaragoza

19:34

20:29

20:30

21:07

Madrid

19:37

–

–

21:24

Para poder disfrutar del suceso sin riesgos, el Gobierno y la ONCE han lanzado una iniciativa llamada “Una vista única. Cuídala”. Museos de ciencia y puntos de venta del grupo social ofrecen de forma gratuita 2 millones de gafas seguras con las que evitar quemaduras en la retina durante el eclipse.

La Comisión Nacional de Astronomía ha elaborado una guía para encontrar gafas adecuadas y sin riesgo. La primera recomendación es que estén certificadas: debe aparecer la inscripción “EN ISO 12312-2:2015” en las propias gafas, en su embalaje o en las instrucciones. Además, no deben estar deterioradas o rayadas, algo que puede comprobarse a contraluz. Si han sido compradas en la UE, deben llevar el marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad.

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Los profesionales advierten de que los prismáticos, telescopios o cámaras sin filtro solar no protegen la retina de posibles lesiones.

Trío de eclipses

Pese a la poca frecuencia de este tipo de eventos astronómicos, durante los próximos años España será un lugar privilegiado para la observación. Desde la Península se podrán ver tres eclipses hasta 2028: el eclipse total del próximo 12 de agosto; otro en el que la Luna también cubrirá el Sol en su totalidad el 2 de agosto de 2027 y que durará hasta seis minutos; y el eclipse anular del 26 de enero de 2028, en el que la Luna no cubrirá el astro solar completamente y dará lugar a un “gran anillo de fuego”.

A esta concatenación de fenómenos astrológicos se le ha llamado “trío de eclipses”, una temporada excepcional que sitúa al país y la observación de su cielo en el centro del turismo astronómico durante los próximos años.