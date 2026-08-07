El PSOE madrileño denunciará ante la Justicia la compra del ático de Ayuso

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que el PSOE-M presentará una denuncia ante la Fiscalía provincial de delitos económicos dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra de un ático en Chamberí.

El inmueble, situado en una novena planta de un edificio residencial, fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad, que posteriormente lo puso en venta, para emplearlo supuestamente como oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.

"Empezamos todas las acciones legales", ha avisado López en declaraciones a los medios desde la sede del PSOE en Ferraz, donde ha calificado el asunto de "muy muy grave".

En palabras del secretario general del PSOE madrileño, el objetivo es "conseguir que dimita la señora Ayuso", así como lograr que se diriman todas las responsabilidades penales que haya en este asunto y que se devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños".

El ministro ha reclamado que se investiguen todos los posibles indicios de "prevaricación administrativa, malversación y otros" que pueda haber en relación con la compra del inmueble, y ha avisado de que "esto no va a quedar así".

El PSOE-M confía en que por vía judicial se pueda obtener la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, así como la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de comprar el ático, entre otros documentos.

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"Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública", ha aseverado el secretario general madrileño.

López ha criticado que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno regional pese a las iniciativas y solicitudes de información presentadas por los socialistas, y ha calificado las respuestas dadas hasta el momento de "chapuza colosal".

"La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable", ha subrayado el ministro, que también ha calificado de "populismo barato" el anuncio por parte del Ejecutivo madrileño de que el dinero que se obtenga de la venta del inmueble se utilizará para ayudar a los afectados por el incendio de la sierra oeste.