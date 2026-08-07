Tres cargos del Gobierno de Ayuso declaran 14.800 euros relacionados con el viaje a México

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, la directora de Turismo y Hostelería y el director de Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han declarado 14.847,78 euros en el portal de transparencia de la autonomía por el viaje a México que realizaron junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien solo refleja 623,28 euros.

Así figura en el documento donde se publican los gastos de viaje, protocolarios y de representación de los cargos, tal como ha podido comprobar EFE y ha avanzado este viernes El Salto.

Díaz Ayuso inició su viaje a México el domingo 3 de mayo y, en principio, iba a estar allí hasta el martes 12; sin embargo, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira con motivo de un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y emprendió su regreso el domingo 10, aterrizando en Madrid al día siguiente.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha declarado 6.609,45 euros entre el 2 y el 11 de mayo por acompañar a la presidenta en los encuentros empresariales, reuniones con gobernaciones de México, y participar en la ceremonia de entrega de los Premios Platino de cine iberoamericano.

Según el gasto desglosado, 6.028,10 euros corresponden a gastos de locomoción y 581,35 a alojamiento. Además, no constan gastos de manutención.

El director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino Solís, ha declarado 3.952,2 euros de su viaje a México entre el 3 y el 10 de mayo de los que 3.652,92 corresponden a gastos en locomoción y 299,28 a gastos de manutención, no constan así gastos en alojamiento.

El motivo del viaje, detalla el documento, es hacer seguimiento en Aguascalientes de las actividades culturales programadas en la Feria Nacional de San Marcos por ser la Comunidad de Madrid comunidad invitada, y asistir en Xcaret a la XIII Gala de los Premios Platino.

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La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, ha declarado, por su parte, 4.286,13 euros (3.003,50 en concepto de locomoción y 1.282,63 en alojamiento) durante la visita al país para la promoción turística de la Comunidad.

También acompañó a Ayuso en México su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de quien no constan gastos durante este periodo, solo dos por valor de 213,5 euros en concepto de comida y cena institucional el 6 de mayo, jornada en la que declaró en el juzgado en Madrid tras la cual viajó a México.

Las cantidades declaradas por los tres cargos contrastan con las cifras publicadas en relación a la presidenta, que ha declarado únicamente 623,28 euros en concepto de uso de la sala de autoridades de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.