Patriotas de "pacotilla"

Ya se augura en los mentideros y en los bulos subvencionados por medios de comunicación y empresas de la derecha y la ultraderecha que el PSOE “pasará a la clandestinidad y a la oposición más absoluta”. Y, claro, Pésanchez les ha contestado que él quiere agotar la legislatura, aunque no descarta un “adelanto técnico”.

Y es que Sánchez insiste en eximir a Marruecos de la entrada masiva en Ceuta y recalca que ni el CNI ni nadie alertaron de la “magnitud” de la crisis. “Ninguno anticipó la gran dimensión de la avalancha ni previó la escala ni la probabilidad de la entrada masiva”, confirmó el presidente del Gobierno.

Pero él miente y lo sabe. Y la oposición, PP-Vox, también. Y parte de los socios del Gobierno progresista dudan de su palabra. Desde Podemos, directamente, le llaman embustero. Y los menos críticos creen que su mentira es “piadosa”, por motivos ocultos: enfrentamientos, ruptura de relaciones o incluso una guerra.

Achaca Pésanchez el cruce masivo de emigrantes a la “desigualdad” en la frontera y a los “bulos” aventados por Rusia e Israel. ¿Y Marruecos qué, Pedro?

Y sobre Ceuta, aclaremos que lo mismo dijo Aznar que Pésanchez: “Ceuta es una ciudad española. Y ha sufrido un ataque, ha habido una violación de la integridad territorial española”. ¿Y “pá” eso fue Asnal allí? ¿O para darse un baño de gente, mintiendo a todos? Pues ¿qué pintaba en Ceuta él, que apenas la pisó cuando era presidente de la nación? Sí, visitó Ceuta en dos ocasiones, aunque hay un matiz importante: nunca lo hizo en un viaje oficial o de carácter institucional, sino para asistir a actos del Partido Popular en periodo electoral.

Este es el patriota que puso en pie de guerra a la sociedad ceutí la semana pasada.

El periodista Javier Aroca acusa a Aznar de haber ido a Ceuta “para agitar el avispero, pues no representa nada”. Bueno, Asnal representa, obviamente, a la FAES y a la derecha más rancia del PP. Y Aroca califica a Feijóo de “inhabilitado” y “majadero” por proponer el confinamiento de Ceuta sin datos: “No tengo datos, pero propongo el confinamiento. Es una temeridad y aventurismo”. El antropólogo recuerda que “el PP fue beligerante contra los confinamientos durante la covid y ahora los propone”. Y sentencia Aroca: “No es la primera vez que propone algo imposible, ilegal o imprudente”.

Y muchísimos españoles recriminan al PP que “haya enviado a Ceuta al señor de la guerra”. Ese señor de “el que pueda hacer, que haga” va a Ceuta y no hace nada. Luego, bueno, sí, pero para peor, porque emponzoñó el terreno.

¿Y la Iglesia qué ha hecho? ¿Cuántos espacios, recursos y capacidades de acogida han donado para esos menores migrantes? ¿Y los empresarios, con A. Garamendi a la cabeza, en qué han contribuido? ¡Ah, sí!, en apoyar a Marcos de Quinto y a sus colegas de la “Armada Borracha de la solidaridad”. De Quinto desembarcó con banderitas y vivas a España y a Ceuta, y se fue a cenar con los patriotas colegas. Bueno, fueron a ponerse “morados”. Pero ¿hicieron algo más positivo por Ceuta y sus habitantes?

La verdad es que el Gobierno perdió el control del relato y de la gestión de Ceuta. Y su acción institucional no fue rápida ni eficaz en un primer momento. Eso está claro, pues el mismo presidente lo admite. Pero es evidente que hay un amplísimo margen de mejora por parte del Gobierno progresista en la gestión política y de la emergencia en Ceuta. Y también es verdad que Pésanchez ha admitido algunos errores.

Y las críticas contra su gestión gubernamental aumentan, incluidas las procedentes de dentro del PSOE —o de quienes ya están fuera—. En el mismo saco de sociatas “traidores” tenemos ya a Margarita Robles y a García-Page, junto a Leguina, Corcuera, Tomás Gómez, Nicolás Redondo, Jordi Sevilla, Rodríguez Ibarra y, claro, don Felipito Tacatún, el jefe. Y un largo etcétera.

El rifirrafe entre la ministra M. Robles y el ministro Grande-Marlaska, con la intervención de Bolaños y de tres ministros más, aumenta las diferencias en el Gobierno. Y más aún con los críticos de Sumar e IU, entre otros. Creen, como nosotros, que ella ha mentido o no ha contado toda la verdad sobre esos informes.

Gobernar implica asumir responsabilidades, no solo señalar a otros

Y, para bulos, ya se descubrió el que mostraba un camión con migrantes que supuestamente “trasladaba de forma organizada” a personas hasta la frontera de Ceuta con la complicidad de las autoridades marroquíes. Es una mezcla de un vídeo real fuera de contexto con interpretaciones falsas. Era en otra parte de Marruecos y el traslado se producía entre Tánger y Tetuán. No estaba en la frontera, sino a más de 70 kilómetros y a más de una hora de Ceuta. Y eso, el mismo día y a la misma hora de la avalancha migratoria de Ceuta. Era un infundio como una “catedral”, porque, además, luego aparece otra vez ese mismo camión con varios de esos migrantes y los gendarmes marroquíes impidiendo que escaparan del vehículo hacia la frontera.

De todas formas, Sánchez ya “garantiza contundencia si se verifica que Marruecos gestó la entrada en Ceuta, pero aún no hay pruebas”.

Se presentan malos tiempos para el PSOE, que no sabe salir de este atolladero con tanta gente en contra. Pero hay que devolver las aguas a su cauce e impedir que los vándalos ultras y xenófobos vuelvan a la caza del migrante.

Gobernar implica asumir responsabilidades, no solo señalar a otros. Juan Jesús Vivas puede criticar al Gobierno central, pero, como presidente autonómico, también debe explicar qué medidas tomó su propio Gobierno ante la situación de Ceuta. Las competencias pueden estar repartidas, pero la responsabilidad política corresponde a quien gobierna. No se pueden reclamar competencias cuando convienen y rechazar responsabilidades cuando aparecen los problemas.

Las manifestaciones convocadas por los violentos en los ayuntamientos el día 3 eran, en principio, para mostrar apoyo a Ceuta y a los ceutíes, sin miramientos, como parte del territorio español.

Pero otros han utilizado políticamente esta crisis, instrumentalizada por los sectores violentos de PP y Vox en beneficio de sus intereses partidistas. Han aprovechado las manifestaciones para descalificar a Pésanchez y a su Gobierno, con episodios de violencia y graves insultos que nada tenían que ver con el motivo de apoyar a Ceuta y a los ceutíes.

Y es que el jefe de la oposición, Freijóo, ¿ha hecho algo, además de acusar y malmeter? Al revés: no ha templado los ánimos ante lo que podría ocurrir en Ceuta si continúan las tensiones y provocaciones.

¿Y Vivas qué ha hecho? El presidente de Ceuta, además de cruzarse de brazos, quejarse y excitar aún más los ánimos de los ciudadanos ceutíes y de otros, se empeña en que todo lo haga el Gobierno central y, si se equivocan, sale a criticarlos.

Algunos vecinos de Ceuta, apoyados por ultras venidos de fuera, han quemado asentamientos de migrantes y bloquean la entrega de ayuda humanitaria.

La crisis migratoria en Ceuta ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel de tensión que ni el Gobierno, ni las autoridades locales ceutíes, ni los partidos de la oposición han sabido cortar o minimizar. Y subrayo que, además del Gobierno de la nación, son responsables los antes citados.

Hay que reclamar que la solidaridad con el pueblo de Ceuta se aborde desde la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes. Y hay que acelerar los trámites burocráticos lo máximo posible, obviando los mensajes de odio de Vox y de otros derechistas, incluidos muchos del PP.

El discurso ultra —de Vox y de bastantes miembros del PP— avanza en Ceuta y en España y amenaza la convivencia entre españoles. No olvidemos que en Ceuta y Melilla conviven cuatro culturas: la cristiana, la musulmana, la hebrea —judía— y la hindú, y que la mayoría de sus integrantes tienen nacionalidad española.

Es creíble pensar, quizá, que, aunque no fuera de una forma explícita, oficial y consentida, ¿sí hubo intervención marroquí en la entrada irregular de migrantes? Pero ¿fue o no fue así?

Sin embargo, ahora afirma Pésanchez que habrá que estudiar más a fondo los acuerdos y las relaciones con Marruecos, así como qué papel jugó en esa posible “violación de la integridad territorial española”, de forma directa o indirecta. ¡Menos mal, Pedro!

Si se hubiera forzado un enfrentamiento más serio con Marruecos, o incluso una guerra de dimensiones inciertas, ¿estos políticos de pacotilla —PP-Vox— habrían apoyado a Pésanchez? Lo dudo mucho. Desgraciadamente, no.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.