Hemos descubierto esta semana que hay un cuerpo de la policía de extranjería que quiere ser Marcelino Madrigal, periodista especializado en redes y seguridad, pero sin formación, herramientas ni exhaustividad. También, que lo dirige David Agorreta, que fuera jefe de seguridad y asesor de Eugenio Pino, pieza clave a su vez de esa calamitosa Stasi que medró alrededor del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, conocida como "Policía política”. Y que el departamento, llamado con cierta pompa Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, no tiene agentes sobre el terreno, es decir, que trabaja como ustedes y yo: mirando X, TikTok e Instagram.

Hace meses que insistíamos desde esta tarima en que la querencia de mi oficio por los nombres rimbombantes había hecho que la investigación se quedara corta, no tanto hacia arriba —ministros— como hacia abajo y hacia adentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y este caso ilustra cuál era el temor aludido. Resulta que un partido político llamado Iustitia Europa, fundado por el abogado Luis María Pardo, que se define como contrario a los partidos políticos (!), “ni de izquierdas ni de derechas” (yatusabemiamol), denunció ante la Audiencia Nacional la “invasión” de Ceuta —está personado en todos los casos que salen por la tele, desde el de Begoña Gómez al de David Sánchez, pasando por el ático de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— y la cosa llegó a manos de la jueza María Tardón, exconcejala del PP de Madrid en la época de José María Álvarez del Manzano. La togada, antes de decidir si es competente, encarga un informe a ese Centro Nacional del que usted me habla, que, con estas manitas y los vídeos de X, señala a Marruecos como responsable estratégico de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio en Ceuta, informe que se hurta a los superiores policiales y ministeriales del tal Agorreta pero que acaba en la cabecera de uno de los más significados directores españoles de aquello que en los 90 se llamó “sindicato del crimen”, y que en los 2000 fuera patrocinador generoso de las fabulosas historias de Antonio Trashorras sobre la fabulada autoría vascongada de los atentados del 11-M.

Como ven, y sabe Marcelino Madrigal, la trazabilidad de las cosas es bastante transparente si se quiere. “Un informe de inteligencia no es bueno o malo porque te dé la razón o te la quite, es bueno o malo en tanto que la información que te da es veraz y te permite tomar las decisiones correctas. Lo otro no es un informe de inteligencia, es un panfleto”, decía a propósito de la polémica en torno a los 50 folios de CENIF con ocasión del pleno del Congreso.

Hagan de periodistas por mí, mírenlo andar, nadar y graznar, y díganme que esto no es un pato que está aprendiendo el paso de la oca

El pasado viernes nuestro especialista en redes, que ya había investigado los vericuetos de los grupos de Telegram y demás participantes de la operación ceutí, escribía: “Seguramente, el Gobierno no investigó mucho sobre lo sucedido para exculpar a Marruecos, pero los medios y la oposición tampoco, ya sea por ignorancia o por dejadez. La verdad está ahí, pero su desconocimiento en general de la red y sus usos es de traca”. Y añadía: “Yo he encontrado evidencias tanto de la situación de desborde de las fuerzas marroquís (cómo ocurrió aquí), como de la reacción del día 31 y los enfrentamientos para disolver a los migrantes. ¿Ya? Pues espabilen, que si yo lo veo, ustedes (autoridades y fuerzas de seguridad) también”.

Porque los vídeos de los camiones descargando migrantes bajo instrucciones de gendarmes marroquíes se difundieron y fueron verificados como reales los días 1 y 2 de agosto, en las televisiones españolas y las redes sociales. Aludía a ellos el exalto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y exvicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, en una larga entrevista difundida por Arpa Editores en su podcast, pese a lo cual no se aventuraba a establecer la responsabilidad inicial del ataque de guerra híbrida. La prueba de que lo que el protegido de Eugenio Pino señala en su informe para la jueza y exconcejala del PP era de conocimiento público hace un mes es que la entrevista de Borrell con el editor Álvaro Palau, publicada en Youtube hace siete días —no se la pierdan—, se grabó el 4 de agosto pasado. Así que tenemos, recapitulando, a un típico picaflor de los juzgados “ni de izquierdas ni de derechas” poniendo una denuncia, a una exconcejala del PP y al periodista por antonomasia tocayo del arriba firmante moviendo un informe elaborado por un alrededor de la Policía política de Fernández Díaz, que hace un ropavieja de platos recalentados y que irrumpe en la actualidad a 24 horas del pleno del Congreso en el que comparecerá el presidente del Gobierno para explicar lo que sabe y hará con la crisis de Ceuta.

Si me han seguido hasta aquí y son habituales de este rincón de la barra del chigre, no tendrán problemas en practicar por ustedes mismos un ejercicio infantil del que aquí somos, como saben, particularmente entusiastas y que se define como Une los puntos y colorea.

A las 24 horas del “escándalo”, la ministra de Defensa, la única que se resistió a aplaudir a su presidente en el plenario, ascendió a coronel a Antonio Balas, jefe de la UCO empeñado, ya lo saben, en proteger las bellas artes pacenses de la influencia de David Sánchez, y consagrado a la investigación de las compañías de su jefa, la directora general de la Guardia Civil.

Hagan de periodistas por mí, mírenlo andar, nadar y graznar, y díganme que esto no es un pato que está aprendiendo el paso de la oca.