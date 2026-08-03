PP y Vox: dos derechas y una sola motosierra

¿Qué podemos esperar de las dos derechas de este país?
¿Qué podemos esperar de las dos derechas de este país? He recurrido a la hemeroteca y lo que me devuelve de forma más contundente es el tema de la ilegalidad del Gobierno actual. ¿De dónde sacan este discurso, a mí me suena a revertir todo los conseguido durante los gobiernos progresistas? Con una falacia que no se sostiene, parece increíble que un solo político en este país amparándose en la libertad de expresión no se cansen de tratar de darle la vuelta a la realidad. Lo he dejado en tres intervenciones, aunque hay muchas más del mismo calibre.
Santiago Abascal (Vox), 15 de noviembre de 2023:
"Pasa de un Gobierno ilegítimo a un Gobierno ilegal". Añadió: "Estamos ante el inicio de un golpe a la Constitución y a la nación". Discurso de investidura.
José María Aznar, noviembre de 2025:
Calificó al Ejecutivo de "ilegítimo, al margen de la ley" y afirmó que España nunca había vivido "un populismo radical en el Gobierno como ahora". Partido Popular.
Alberto Núñez Feijóo, septiembre de 2023:
"Se ha cometido un fraude electoral agravado y reincidente. Es un ataque a la democracia y a la división de poderes". Partido Popular.
¿Cuál es el plan de la derecha respecto a las políticas de avance social impulsadas por el actual Gobierno? Me limitaré a enumerar las medidas más agresivas, aquellas que, de aplicarse, representarían un retroceso en los derechos de la ciudadanía.
Con una falacia que no se sostiene, parece increíble que un solo político en este país amparándose en la libertad de expresión no se cansen de tratar de darle la vuelta a la realidad
Y, como dirían en los dibujos animados: esto es todo, amigos. ¿Alguien sensato compraría semejante retroceso? Pues parece que millones de ciudadanos están dispuestos a hacerlo. Para desenmascarar a la derecha basta con leer su propio ideario: el PP, cada vez más alejado del centro, corre detrás de Vox con la esperanza de recuperar por la derecha los votantes que pierde. En fin, está casi todo dicho. Ahora corresponde a la izquierda espabilar, y me refiero a toda la izquierda, y demostrar que, más allá de programas electorales más o menos ambiciosos, todavía sabe convertir sus propuestas en un proyecto común capaz de ilusionar y defender los derechos conquistados.