PP y Vox: dos derechas y una sola motosierra

¿Qué podemos esperar de las dos derechas de este país? He recurrido a la hemeroteca y lo que me devuelve de forma más contundente es el tema de la ilegalidad del Gobierno actual. ¿De dónde sacan este discurso, a mí me suena a revertir todo los conseguido durante los gobiernos progresistas? Con una falacia que no se sostiene, parece increíble que un solo político en este país amparándose en la libertad de expresión no se cansen de tratar de darle la vuelta a la realidad. Lo he dejado en tres intervenciones, aunque hay muchas más del mismo calibre.

Santiago Abascal (Vox), 15 de noviembre de 2023:

"Pasa de un Gobierno ilegítimo a un Gobierno ilegal". Añadió: "Estamos ante el inicio de un golpe a la Constitución y a la nación". Discurso de investidura.

José María Aznar, noviembre de 2025:

Calificó al Ejecutivo de "ilegítimo, al margen de la ley" y afirmó que España nunca había vivido "un populismo radical en el Gobierno como ahora". Partido Popular.

Alberto Núñez Feijóo, septiembre de 2023:

"Se ha cometido un fraude electoral agravado y reincidente. Es un ataque a la democracia y a la división de poderes". Partido Popular.

¿Cuál es el plan de la derecha respecto a las políticas de avance social impulsadas por el actual Gobierno? Me limitaré a enumerar las medidas más agresivas, aquellas que, de aplicarse, representarían un retroceso en los derechos de la ciudadanía.

PP: Derogará la Ley de Vivienda y sustituirá los límites al alquiler por más construcción, suelo disponible, avales hipotecarios e incentivos fiscales.



Vox: Eliminará todas las medidas de intervención sobre los alquileres, endurecerá los desalojos y dará preferencia a los españoles en el acceso a vivienda protegida.



PP: Modificará o sustituirá la Ley Trans, restringiendo especialmente la autodeterminación de género de los menores.



Vox: Derogará las leyes trans y LGTBI y suprimirá el Ministerio de Igualdad.



PP: Mantendrá la Ley de Violencia de Género y el Pacto de Estado, aunque reformará algunas leyes promovidas por el Ministerio de Igualdad.



Vox: Derogará la Ley de Violencia de Género y la sustituirá por una ley de violencia doméstica que no diferencie por sexo.



PP: Mantendrá el derecho al aborto, pero recuperará el consentimiento de los padres para las menores de edad.



Vox: Derogará la actual Ley del Aborto y la sustituirá por políticas de protección de la maternidad y del concebido.



PP: Revisará la Ley de Eutanasia y reforzará los cuidados paliativos, sin comprometerse expresamente a eliminarla.



Vox: Derogará la Ley de Eutanasia y la sustituirá por una legislación centrada exclusivamente en los cuidados paliativos.



PP: Derogará la Ley de Memoria Democrática y aprobará una nueva norma basada en lo que denomina "concordia" y reconciliación.



Vox: Derogará completamente la legislación de memoria democrática e histórica.



PP: Rebajará impuestos, especialmente a familias, jóvenes, autónomos, empresas y rentas medias.



Vox: Aplicará una rebaja fiscal mucho más profunda: IRPF del 15% y 25%, Impuesto de Sociedades del 15% e IVA general del 18%.



PP: Mantendrá el ingreso mínimo vital, aunque lo vinculará más estrechamente a la búsqueda de empleo y a los itinerarios de inserción laboral.



Vox: Endurecerá las condiciones de acceso a determinadas ayudas y aplicará criterios de preferencia nacional.



PP: Promete que el Estado financiará el 50% del coste de la dependencia y reforzará la atención domiciliaria.



Vox: Afirma que mantendrá la protección social, pero pretende financiarla mediante la reducción del Estado autonómico, ministerios, organismos y subvenciones.



PP: Mantendrá los servicios públicos de sanidad y educación, reforzando la colaboración con empresas, la libertad de elección y la enseñanza concertada.



Vox: Devolverá al Estado las competencias de sanidad y educación, reducirá el poder de las comunidades autónomas y eliminará contenidos que considere ideológicos.

Con una falacia que no se sostiene, parece increíble que un solo político en este país amparándose en la libertad de expresión no se cansen de tratar de darle la vuelta a la realidad

Y, como dirían en los dibujos animados: esto es todo, amigos. ¿Alguien sensato compraría semejante retroceso? Pues parece que millones de ciudadanos están dispuestos a hacerlo. Para desenmascarar a la derecha basta con leer su propio ideario: el PP, cada vez más alejado del centro, corre detrás de Vox con la esperanza de recuperar por la derecha los votantes que pierde. En fin, está casi todo dicho. Ahora corresponde a la izquierda espabilar, y me refiero a toda la izquierda, y demostrar que, más allá de programas electorales más o menos ambiciosos, todavía sabe convertir sus propuestas en un proyecto común capaz de ilusionar y defender los derechos conquistados.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.