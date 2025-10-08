La progresía sigue haciendo "el caldo gordo" a la extrema derecha

El “facherío” es consciente de que, mientras se hable del PP, de Vox y de Ayuso, no se habla de otros temas más importantes. La derecha pone en práctica el dicho popular; aquello de “mientras hablen de mí...”. Además, son conscientes de que cuanto más tiempo les dediquen la RTVE y otros medios, más barata les sale su propaganda –yo diría bulos–. No digo que no se dé noticia escueta de sus propuestas verdaderas (positivas o negativas). Lo que sí recalco es que a sus mentiras se las ignore rotundamente. Remedando aquel otro dicho de “a la mentira, ni agua”. Hay dos programas en TVE, Mañaneros y Malas lenguas –ya lo he dicho y escrito–, dirigidos o moderados respectivamente por Javier Ruiz y Jesús Cintora, cuya ingenuidad profesional les lleva a caer en la “trampa”. Ambos periodistas, más el segundo que el primero, no hacen más que repetir una y otra vez las patrañas de la cerril y casposa derechona. Mientras se alargan dando noticias de la derecha, no dejan de reproducir insistentemente imágenes de las mismas.

Poco se habla ya de las grandes empresas que viven del soborno a gobiernos de uno y otro signo. Y, cuando surge entre los tertulianos algún tipo de discusión sobre ellas, enseguida el moderador la corta “por lo sano” con cualquier maniobra, indicada por “el del pinganillo”... Del caso Montoro, por ejemplo, cada vez se habla menos, y los moderadores, en vez de insistir en las ilegalidades y corruptelas de algunos “personajes”, no lo hacen con el suficiente ahínco. Son típicos los casos del juez Peinado y su chalet en La Adrada, o el del juez Hurtado respecto al Fiscal General del Estado. En fin, me temo que si la cosa sigue por esos vericuetos, ambos programas terminarán siendo un taller de chismorreos.

Me quiero referir, por demás, a la hipocresía de los gobiernos europeos y de la OTAN con respecto al GENOCIDIO de Israel sobre los palestinos, y el “asalto” ilegal a los ocupantes de la flotilla Global Sumud. Dicha hipocresía contrasta con la valentía mostrada por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro; primero por su discurso en la ONU, que le valió que el “emperador” Trump le retirara el visado, segundo, por haber expulsado del país a los diplomáticos y roto con Israel todo tipo de relaciones comerciales y, por supuesto, armamentísticas. De su discurso en la asamblea general de la ONU, me entusiasmó su antisionismo, al decir que el único pueblo elegido de Dios es la Humanidad, y no los judíos, como creen los sionistas..., para justificar la durísima masacre de la población civil palestina.

Los ocupantes israelíes llevan sin cumplir los pactos y las resoluciones de Naciones Unidas desde que se instalaron en tierras palestinas. El “plan urbanístico” de la franja ya está trazado entre los dos magnicidas

Dudo mucho de que el pacto de 20 puntos al que han llegado el autócrata Trump y el genocida Netanyahu, sin contar con los gazatíes, sea cumplido por el gobierno ultra israelí, toda vez que su ejército sigue bombardeando Gaza. Los ocupantes israelíes llevan sin cumplir los pactos y las resoluciones de Naciones Unidas desde que se instalaron en tierras palestinas. El “plan urbanístico” de la franja ya está trazado entre los dos magnicidas.

Esa hipocresía la mostró el gobierno de Almeida y Ayuso en la Vuelta, que con dos vallas tiradas por la población civil, que protestaba pacíficamente por la participación de corredores israelíes en la Carrera, pretendían justificar los bombardeos de los sionistas sobre el indefenso pueblo palestino. Y la policía de Marlaska dando palos como si estuviésemos en pleno franquismo.

En fin, he querido reflejar lo que me preocupa de los programas presentados por dos periodistas “progres”; pero los sucesos ocurridos estos días en Oriente Medio me han cambiado, en parte, el discurso. La actualidad se impone...

Así que aquí lo dejo...

___________________

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.