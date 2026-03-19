Quedarse ciego para que otro quede tuerto

Ser o no ser, esa es la cuestión; esa es la cuestión que la izquierda española debe plantearse muy seriamente, desde la izquierda más moderada, léase PSOE, hasta la más revolucionaria, léase Podemos.

Ya van tres elecciones autonómicas en los últimos tres meses y, aunque no son totalmente extrapolables a otras elecciones, entre otras a las generales, sí que nos están dando una idea de por dónde van a ir los tiros y, en consecuencia, de las medidas que los distintos partidos políticos deberían ir adoptando; sobre todo los partidos progresistas.

Dijo Rufián, según se conocieron los datos de las elecciones de Castilla y León: "Cero escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", y tiene toda la razón. Y no solamente tienen que hacer algo los que están al izquierda del PSOE, también este último tiene que empezar a pensar en que algo tiene que hacer, no vale con ir repitiendo constantemente el mantra de los buenos resultados macroeconómicos y esperar a que esto cambie por arte de magia.

Una cosa es incuestionable, de las tres elecciones que se han celebrado, la que mejores resultados ha dejado para el PSOE es la de Castilla y León, casualmente aquella en la que su candidato es el menos dependiente de Ferraz, o lo que es lo mismo, de Pedro Sánchez. Y no seré yo quien diga que Pedro Sánchez haya sido un mal presidente de gobierno, todo lo contrario, pero lo que sí digo es que su tiempo ha pasado, ha perdido la confianza de aquellos que han sido votantes del partido socialista, aunque no militantes del mismo, y que son absolutamente necesarios para poder hilvanar un gobierno progresista que no necesite votos del espectro conservador del parlamento, o sea del PNV y, sobre todo, de Junts. En mi opinión, el PSOE necesita otro líder, Pedro Sánchez ha dejado de caer bien a mucha gente, es demasiado “alto y guapo” y esto en España no se lleva bien, es un “cartucho quemado”. Así que más les vale que empiecen a buscar una alternativa.

Llegaron a la política con la intención de acabar con el bipartidismo y alcanzar los cielos, pensando que podrían pasar por delante del PSOE y lo han convertido en su rival

¿Y qué pasa en los que están a la izquierda del partido socialista? Sumar, obviamente, no ha funcionado, pero se está intentando reconstruir de alguna manera su espacio político. Podemos en Extremadura recogió algunos votos de un PSOE desnortado y creció. En Aragón y en Castilla y León han pasado al ostracismo, han quedado sin representación en ambos parlamentos. Llegaron a la política con la intención de acabar con el bipartidismo y alcanzar los cielos, pensando que podrían pasar por delante del PSOE y lo han convertido en su rival; espero que se den cuenta de que el espacio político español ha pasado de ser bipartidista a convertirse en una dicotomía. Tenemos dos opciones: un gobierno progresista armado alrededor del partido socialista, apoyado por el resto de partidos a su izquierda, que no necesite a los nacionalistas conservadores, que siempre están al sol que más calienta, o tenemos un gobierno de derechas del PP con mayor o menor participación de la extrema derecha, pero sin poder excluirla. Es lo que hay.

Así que yo les diría a los partidos de izquierdas que unan sus fuerzas si quieren evitar que retrocedamos 40 años en el tiempo, y especialmente a Podemos le diría que olvide su soñador propósito inicial de desbancar al PSOE y que junte sus esfuerzos al resto. Hay un clásico refrán español que habla de quedarse tuerto para que otro quede ciego, pero me parece que en el caso de Podemos, se podría editar y convertir en que hay algunos que prefieren quedarse ciegos para que otros queden tuertos.

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José Ramón Berné es socio de infoLibre.