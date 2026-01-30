Regalos tributarios

Doña Isabel Natividad Díaz Ayuso regala y deja de ingresar 500 millones de euros para que se los repartan entre los ricos y sus colegas de cañas y vinos, oseasé, a ella misma y su banda de cuatreros; se bajan el IRPF, el impuesto de patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y a renglón seguido exige a las españolas y españoles que le financiemos sus caprichos privados, sus regalos fiscales, y sin olvidar sus viajes de placer, ocio y golfería, o la Fórmula 1 del PP, y nos preguntamos y le preguntamos, algunos ciudadanos, ciudadanas libres a la señora consejera de la Hacienda pública del desgobierno de la Comunidad de Madrid, con todos estos millones de euros regalados, dejados de ingresar, ¿cuántas enfermeras y enfermeros puede contratar para la sanidad pública madrileña? Es mentira que el Gobierno de España le ponga límites en la contratación, ya está bien de tanta manipulación.

El Gobierno de España, además de las transferencias ordinarias, le ha transferido un presupuesto de 129.000 mil millones de euros en los siete años de gobierno de España de izquierdas progresista, un 50% más de lo que recibió en la etapa de M. Rajoy, recortador de derechos y defensor de la Gürtel y las corruptelas del PP. Ayuso, no mienta ni manipule la verdad y la realidad de los hechos, son sus regalos fiscales y son solo en beneficio de quienes más dinero tienen, milongas las justas.

Madrileñas y madrileños, si tu colegio de enseñanza pública no tiene calefacción, a tu centro de salud le falta personal, tus servicios sociales abandonados, tus universidades públicas y centros formación profesional públicos sin inversión u otros servicios los cierran o privatizan es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no invierte. Acuérdate cuando vayas a votar o no olvides los regalos fiscales del PP, hechos por doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, dinero hay, que no te mientan, lo están desviando y han planificado la desinversión de lo público y de todo lo transferido por el Gobierno de España, sí, el malvado Pedro Sánchez.

Es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno madrileño, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso

Lo desvían para premiar con bajadas fiscales a sus votantes ricos, familias ricas, beatas y beatos con patrimonio, especuladores y donantes del PP con buena renta y sin olvidar a los jefes de la banca privada y grandes empresas y sus directivos. Ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es hora de levantarse y gritar, gritemos no, con mis impuestos no, más dádivas a los ricos y poderosos con dinero y exigimos el cumplimiento de inversión de las transferencias y el artículo 31 de la Constitución española, sostenimiento del gasto público, los tributos son para lo público, el sector público, el Estado del bienestar y necesita urgentemente inversión, tal y como está regulado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la presidenta de las cañas y los vinos no está cumpliendo las leyes de financiación y la norma que regula las transferencias del Estado español a la comunidad, presupuestos finalistas, no son para capricho ni para regalos y menos para privatizar lo público, son en defensa de los servicios públicos de las madrileñas y madrileños de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios, que también existen. Ayuso, deje de robar y de desmantelar lo público para beneficiar lo privado.

Trabajadoras y trabajadores; jubilados y pensionistas, que no te engañen ni embauquen los del PP y su banda de forajidos, las bajadas fiscales solo benefician a las rentas altas, los grandes patrimonios y que sepamos el nivel de renta de la Comunidad de Madrid, data más de siete millones de personas con rentas medias o bajas, o sea, es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno de Ayuso, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y luego donan al PP y les desgrava, el negocio perfecto del ayusismo, con nuestros impuestos benefician a sus donantes, colegas de vino y cañas, ricos poderos, accionistas y especuladores de lo público.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.