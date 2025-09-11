"Arquitecto, no dejaré que reconstruyas tu casa en mí", decía Buda a Mara, el Señor del Ego, en el momento justo de identificar al Todo en todo y de recrearse, de esta manera, en el Amor.

Arquitecto, no dejaré que construyas tu casa en mí, le decía yo al señor del odio. No dejaré que me consumas, que destruyas mi ser, que rompas mi afinidad con Él. No.

No lo conseguiste cuando destruiste a más de seis millones de seres humanos durante esos años de oscuridad. No lo harás ahora que aniquilas, en tu nombre, a todo un pueblo delante de una sociedad que respetaba los derechos humanos, que se regía por normas incluso en las guerras, No.

No dejaré que tu odio crezca dentro de mí, ni dejaré que me conviertas en un ignavo, tipo Dante, cobarde e indiferente ante el mal, sin necesidad de visitar con Virgilio el infierno y constatar el sufrimiento de aquellas almas que no quisieron tomar parte.

Estás matando a seres humanos inocentes y has dejado vacía el alma y el corazón de aquellos que te apoyan. Has creado un prototipo de ser humano alejado de su humanidad. Hace tiempo, por tanto, que mataste a tu dios

No miraré a otro lado mientras exterminas, delante de mis narices, con tus bombas a niñas y niños porque tu demencia los considera futuros terroristas, precisamente tú, que construiste un ejército con cuatro grupos terroristas. Ni conseguirás que permanezca indiferente si haces que mueran de hambre.

Estás matando a seres humanos inocentes y has dejado vacía el alma y el corazón de aquellos que te apoyan. Has creado un prototipo de ser humano alejado de su humanidad. Hace tiempo, por tanto, que mataste a tu dios.

Has inoculado tu odio en unos y otros por doquier. Hay quien considera que tus acciones son dignas de honrar con distinciones por aquellos que nacieron a la sombra de una guerra fraticida con ese gen guerracivilista que nos mantienen en permanente conflicto.

No. No dejaré que construyas tu casa en mí.

________________

Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.