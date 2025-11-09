Me siento triste viendo cómo mi dignidad como persona se me está pisoteando, cómo se me intenta manejar como si fuera un títere. Manipulándome informativamente, reprimiendo mi derecho de libertad, a mi voz, a mi expresión, con la excusa de una legalidad constitucional sacada del contexto, antidemocrática, cargada de intereses egocéntricos, falsos, llenos de actos injustos, carentes de sensatez, racionalidad y sobre todo de dignidad.

Me siento triste viendo cómo la justicia no es igual para todos y todas, campando libremente personas que se han aprovechado de sus cargos, que han prevaricado, que se han reído del pueblo, mientras otros por sus ideales, por defender lo que democráticamente, mediante las urnas, les dieron, están encarcelados por temas incoherentes, falsos, lejanos de una realidad.

Me siento triste viendo cómo gente sale enarbolando banderas, gritando "a por ellos", insultando, repitiendo eslóganes mediáticos, mientras callan, apartan la mirada, cuando en su mismo piso se produce un desahucio, cuando existe una familia que para sobrevivir escarba en el contenedor debajo de la finca donde vive, cuando oyen, escuchan, los lamentos de una mujer, su vecina, ante un hecho de violencia de género.

Me siento triste cuando se exige, con la excusa de defender una Constitución, una legalidad, que se aplique una ley, se maneje a los entes judiciales, se propongan sanciones injustas, inapropiadas, mientras se saltan leyes como la de memoria democrática, se subvenciona a grupos ultras con dinero público, no se resuelven juicios, sentencias contra la corrupción, malversación.

La dignidad de un pueblo que solo quiere la libertad, el bienestar, se manipula, se pisotea, se le humilla solo con la excusa de una rotura que nunca, nunca se pretendió hacer

Me siento triste cuando mi dignidad, la dignidad de un pueblo que solo quiere la libertad, el bienestar, se manipula, se pisotea, se humilla solo con la excusa de una rotura que nunca, nunca se pretendió, digan lo que digan. Pese a todo, pese a la manipulación, a la represión, mi dignidad siempre me hará estar de pie y nunca de rodillas. Puesto que pese a mi tristeza, a la tristeza del pueblo, mi libertad siempre estará ahí. Hagan lo que hagan los que quieren provocar la tristeza.

