¡Son seres humanos!

Los responsables y culpables del ambiente de violencia creado en estos últimos días en Ceuta (España) son los jefes y jefecillos del PP-Vox, quienes, con sus proclamas y exabruptos, promueven el racismo y la xenofobia como una prioridad nacional. Con sus proclamas inhumanas contra seres humanos, motivadas por una ideología fascista, muestran una realidad evidente al escuchar cómo escupen odio y rencor contra sus semejantes, como si no fueran personas, tratándolos como animales por el color de su piel, su religión o su origen.

¿Dónde están los príncipes de la Conferencia Episcopal Española? ¿Y por qué no exigen a sus cachorros de las derechas y la ultraderecha humanidad y respeto hacia los seres humanos extranjeros?

Han llegado a Ceuta masivamente y esto es irremediable. Podemos culpar a todo el mundo que se nos ocurra de la mala gestión y de la falta de previsión ante la llegada masiva a CEUTA, QUE AÚN ES ESPAÑA Y NO ESTÁ EN PELIGRO, ni mucho menos. Pero primero están las personas migrantes: los menores, niñas y niños, las mujeres y los hombres. La ley española y los acuerdos internacionales firmados por España en materia de extranjería nos obligan a cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO y la propia legislación española en materia de extranjería y asilo.

Ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, esta es la situación que tenemos hoy. España está obligada a cumplir las leyes como Estado democrático de derecho, y la ciudadanía ceutí tiene derecho a una convivencia pacífica, igual que el resto de la nación española. El Gobierno de España debe garantizarlo y lo está haciendo, aunque tarde, para restaurar la situación y recuperar la normalidad y la convivencia que corresponden.

Ciudadanas y ciudadanos de Ceuta, sentido común, aunque a veces sea difícil. Siempre habéis sido un pueblo humanista; no os dejéis engañar ni embaucar por la maldad ideológica de las derechas y la ultraderecha

Cuando todo se solucione, el Gobierno deberá dar las explicaciones correspondientes y asumir las responsabilidades políticas que le correspondan. El Gobierno de Ceuta, por su parte, debe arrimar el hombro, algo que no ha hecho desde el 30 de julio, y sí ha obstaculizado algunas medidas del Gobierno de España.

Ciudadanas y ciudadanos de Ceuta, tapaos los oídos con cera ante los cantos de sirena del PP-Vox, que os está utilizando para que seáis vosotros quienes hagáis el trabajo sucio de los cobardes dirigentes de las derechas y la ultraderecha españolistas, escondidos en sus cuevas. Desde las redes sociales del odio y el rencor gritan contra nuestros semejantes y expanden bulos con la complicidad de la prensa de derechas, como hizo ABC el 27 de agosto de 2026 al llevar en portada una mentira más. Se trata del diario de derechas de referencia de la dictadura terrorista franquista y, ojo, católico, dicen, aunque practique la herejía cómplice para sembrar odio contra sus semejantes y contra el presidente del Gobierno de España.

Ciudadanas y ciudadanos de Ceuta, sentido común, aunque a veces sea difícil. Siempre habéis sido un pueblo humanista; no os dejéis engañar ni embaucar por la maldad ideológica de las derechas y la ultraderecha. Razón tenéis, sin duda, aunque gritando y maltratando a seres humanos no alcanzaréis la solución y, menos aún, la razón mediante la violencia.

Os ruego que no hagáis caso a las proclamas racistas del PP-VOX y, desde aquí, exijo al GOBIERNO DE ESPAÑA que agilice sus tareas y se coordine bien para NORMALIZAR LA CONVIVENCIA EN CEUTA y solventar la entrada masiva aplicando la LEY, así como devolver a Marruecos a sus nacionales cuando legalmente corresponda.

Arrimemos el hombro todas y todos, sin violencia y aportando soluciones. El mando único debe ser el procedimiento definitivo para solventar todos los problemas generados por terceros. Dejemos que trabajen sin poner más trabas y exijamos un "no a la violencia" y un no a la obstaculización que el PP-VOX y sus plumillas compinches llevan practicando a diario.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.