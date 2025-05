Tácticas y estrategias a la izquierda del PSOE

Llevo varios días pensando en escribir acerca de un tema que me preocupa relacionado con la situación política actual, respondiendo a la invitación de participación que nos ha hecho la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. El apagón que hemos sufrido me empujó a decidir hacerlo.

Me llaman poderosamente la atención las dificultades que tienen los partidos a la izquierda del PSOE para plantear propuestas comunes frente a los problemas de invasión creciente de la vida pública y cotidiana por parte de la extrema derecha, con la complicidad de la derecha de la que disfrutamos. Y parece que lo hemos interiorizado, según las bromas e ironías que se leen o escuchan en distintos medios. Me resulta muy decepcionante que no sean capaces de ponerse de acuerdo.

Para alguno de esos partidos la solución es la teoría de que deben preservar su pureza –¿como reserva "espiritual de Occidente"?– porque el próximo ciclo electoral lo ganará la derecha y, de ese modo, en el siguiente ciclo podrán hacerse con el poder los que teorizan en este sentido. Lo he leído recientemente y lo conocía ya de hace un tiempo.

Con esta teoría, plantean propuestas de máximos, sabiendo que no son realistas pero así dan a entender que son los únicos que pueden transformar la sociedad, los únicos que desean la paz, los más feministas y avanzados del mundo, como si antes de ellos y ellas no hubiera habido nadie transformador, ni pacifista, ni feminista.

¿De verdad piensan que en cuatro años de gobierno de la extrema derecha no se va a retroceder en todo lo avanzado?

¿De verdad se creen estos planteamientos de algún gurú al que siguen a ojos cerrados? ¿De verdad piensan que en cuatro años de gobierno de la extrema derecha no se va a retroceder en todo lo avanzado?

Quieren la paz en Ucrania –como por otro lado la queremos la mayoría–, pero no saben cómo conseguirla ni proponen nada útil. No quieren depender de EEUU ni de la OTAN, pero tampoco quieren pagar nada para conseguirlo. ¿De verdad creen que no hay que invertir en seguridad y defensa? ¿O es que quieren que nos lo paguen el resto de europeos?

En cualquier caso, en política, para actuar hay que tener los votos suficientes y ellos no los tienen. Sin embargo, ponen palos en las ruedas a los que quieren avanzar, ayudar a la sociedad española y evitar sufrir otra vez los planteamientos de la derechona hispánica.

_______________________________

Mª Dolores Barrios Martínez es socia de infoLibre