Tontos y tantos

Muchísimos nos hemos hecho esta pregunta ingenua: ¿ni la policía marroquí, ni la española, ni el CNI conocían lo que se preparaba en Ceuta? No se lo cree ni Pésanchez. Y mira que le defendemos siempre, pero aquí hay “gato encerrado”.

¿Y qué hacían los de la inteligencia española, sí, esos del CNI? Marruecos es uno de los lugares que tienen que trabajar de verdad (especialmente en las fronteras, Ceuta y Melilla).

Es primordial que los españoles sepamos por qué no tenían información y, si la tenían, por qué no la dieron y, si la dieron, por qué no se anticiparon a la llegada masiva de migrantes.

Si no tienen ni la más remota idea, debe dimitir el director del CNI, o que lo haga el ministro o su segundo de abordo por no conocerlo; o que dimita el propio Sánchez si estaba “a dos velas” en este tema tan importante. Pero que no nos salga con la estúpida denuncia de la crisis en Ceuta como "una violación de la integridad territorial de España", culpando a las mafias que trafican con personas.

También la oposición PP-Vox capea a sus anchas diciendo disparates y colocándose al límite de lo constitucional. Feijóo y Abascal, a dúo, responsabilizan al Gobierno de la crisis en Ceuta, y apuntan a que se conocía la amenaza "desde principios de semana". Y, ¿si la conocían ellos dos, por qué no dijeron nada?

Feijóo y Abascal han ido a Ceuta a alentar el racismo y el odio. ¡Qué patrioteros son! Allí una mujer les recuerda que los migrantes son personas, que han muerto muchas, y que no se puede tratar a los seres humanos así. Se lo decía en inglés a Feijóo, (pensando que un político que aspira a gobernar España lo entendería). Feijóo no se enteró de nada, como siempre.

Según la Constitución eso es lo mismo que hicieron los golpistas, alta traición al Estado. ¡La derecha de este país no tiene límites!

El Gobierno aclara ahora que no tuvo "ningún tipo de información" de sus servicios de seguridad sobre la avalancha de 60.000 personas a Ceuta (al final más de 72.000). El delegado del Gobierno asegura que no supieron del contingente de personas que se dirigía hacia la frontera hasta que lo vieron acceder. ¡De risa, la información privilegiada del CNI!

Al Gobierno le sorprendió la crisis de Ceuta: "Si hubiéramos tenido información, no entran 50.000", ¡dicen, encima! Que no nos tomen el pelo, por favor…

Y, además, dice Pésanchez que el fallo del Supremo sobre la emigración también influyó en crear más confusión. Pero, si se conocían estas señales, ¿como pudo el Gobierno ignorar lo que iba a ocurrir en Ceuta?

También hay otra serie de factores que ayudan a entender este desbarajuste ocurrido en Ceuta. Uno de ellos sería el apoyo de Estados Unidos e Israel a esas maniobras de Marruecos en el contexto de ese rechazo a España al aumento del gasto en defensa en la OTAN, al rechazo a la guerra en Irán o al apoyo a Palestina o al Sáhara Occidental.

El Gobierno aclara ahora que no tuvo ‘ningún tipo de información’ de sus servicios de seguridad sobre la avalancha de 60.000 personas a Ceuta

Esta tensión aumentó después de que España negara el uso de las bases de Rota y Morón y de su espacio aéreo para operaciones estadounidenses contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con amenazas y Washington profundizó su cooperación con Marruecos, con concesiones económicas, armamentísticas y otras. Israel también tiene interés en fortalecer a Marruecos dentro de su estrategia regional contra Irán.

El rey de Marruecos, Trump y Netanyahu tienen en común una cosa: no ven con demasiados buenos ojos a España. Y cada uno actúa por su cuenta. “Lo triste es que otros dentro de España actúan también según les interesa a esos tres".

Aunque el Ejecutivo de Pésanchez pide a sus miembros que eviten ataques al gobierno de Marruecos, algunos dirigentes de Sumar acusan a Rabat, y a Mohamed VI, de urdir una "operación de desestabilización".

Y, según el ministro Marlaska, es una combinación de mafias de personas, factores legales internos de España y la postura geopolítica de Marruecos muy intencionada.

La inmigración como arma de presión política: ¿qué se esconde tras la crisis migratoria? Expertos apuntan a que la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha ocurrido bajo la planificación del Gobierno marroquí. Y es que el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, pasó unas breves vacaciones en Mallorca en plena crisis migratoria de Ceuta. Después de la bronca que le echó el monarca marroquí, regresó a todo correr, “cagando leches”, a Rabat.

El caso es que ni el rey Felipe VI (descaradamente) ni Pésanchez, claro, se han atrevido a criticar directamente al monarca Mohamed VI. Tímidamente, Feijóo y Abascal sí lo han hecho, pero cargando las culpas principalmente sobre Pésanchez.

“Qué será, será, lo que hay detrás de esos silencios nacionales e internacionales… Lo que tenga que ser, será, será...”, canción de Doris Day, J. Feliciano, Luis Aguilé y otros. ¿Qué será con tanto tonto por ahí suelto…?

Por ejemplo, líderes de Vox predican que hay que “cazar migrantes”. Son unos miserables que cometen un delito de odio tipificado. Espero que sean procesados por ello y acaben en prisión.

Por cierto, cuánto tardó el Gobierno pepero de Aznar en echar a los marroquíes de la isla de Perejil. ¡Se demoró siete días! Y ahora critican a Pésanchez por hacerlo en unas pocas horas con más de 70.000 personas.

El 11 de julio de 2002, una fuerza inicial de 12 miembros de la Gendarmería Real de Marruecos, bajo el mando de un suboficial, invadió la isla (española) de Perejil. Todo, como muestra de reivindicación de los terrenos —para ellos marroquíes— requisados por España. Fueron sustituidos días después por un pequeño grupo de infantes de marina marroquíes, antes de que el ejército español desalojase el islote en la Operación Romeo-Sierra el 17 de julio de 2002. ¿Qué dicen ahora el PP y Vox ante esta gestión “magnífica” de Aznar?

¡Mucho patriota de pacotilla entre tanto tonto!

Y mientras, varios miles de inmigrantes, desesperados, están aún a la espera de una solución.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.