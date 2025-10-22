Verdades como puños

No sé si García Montero es un gran poeta o un poeta menor; ya ni recuerdo lo que es leer poesía. Pero lo que sí sé es que aquí, en infoLibre, he leído algunos artículos suyos preciosos. De indudable belleza. Y no sólo por la forma, evidentemente.

Me refiero a unos textos que escribe en los que mediante citas, conocimientos y recuerdos va creando una imagen, un contexto más bien, o un camino por el que parece que se puede transitar recogiendo testigos que de alguna manera te elevan y te reconfortan. Y de esto, de contenidos elevados y de visiones de futuro debe de ir la trifulca con la RAE. ¡Como para no estar con don Luis!

¿De verdad estamos hablando de un director de la RAE que veta al ministro de cultura español y pretende llevar al evento a la “experta en saberes culturales” Cayetana Álvarez de Toledo? Normal que no se entiendan ambos directores. Normal que choquen. Y normal que García Montero resalte lo que es Muñoz Machado: un catedrático de derecho administrativo experto en llevar asuntos de dinero y los negocios de los grandes. ¿Por qué había de callarse? Si te destrozan, en tu propio terreno, todo el esfuerzo que realizas por pasar el testigo que otros, al menos los anteriores directores, conocían y valoraban, ¿por qué no decirlo? ¿Qué tiene que hacer, callar y cobrar con la excusa de que son otros los parterres dañados, no los suyos propios del Cervantes? ¡Pero si es la misma tierra!

Han dolido más que un puño sus palabras pero eso no es cosa nuestra. Ya le pone hielo la RAE, presta a defender a su jefe de la “agresión” sufrida. Y Pérez-Reverte, que vende pero no se entera. Siempre ha querido ir de malote y se ha quedado como fuera. Que no pasa nada, ancha es Castilla, pero la cultura, la grandeza de la cultura que la lengua conlleva, se conoce y se reconoce. Es como un terreno que disfrutas compartiendo, que agradeces cuando te invitan y que no se puede imponer. Aunque quieran.

Vale que hace falta pasta y que en ciertos círculos es más fácil encontrarla. Lo malo es que abonos como los de la experta en saberes culturales no son los que esta tierra necesita.

Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.