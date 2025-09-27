María José Landaburu ejerce como secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, UATAE. Doctora en Derecho, es experta en derecho laboral y autoempleo, además de una cara habitual en las tertulias que analizan la actualidad, tanto económica como política. Así mismo, es una de las firmas habituales en infoLibre.

La extraña instrucción del juez Peinado

“La citación a Begoña Gómez para anunciar un posible juicio con jurado puede calificarse como la última del juez Peinado en un proceso que ni en el fondo, ni en la forma, ni en el contenido jurídico de las actuaciones, ha tenido ningún sentido. Estamos ante una instrucción que parte de un supuesto que no tiene indicio alguno y que luego se convierte en claramente prospectiva. Es la teoría de agitar el árbol. Voy a entrar en la vida de una persona a ver si de aquí puedo sacar algo malo. Y ya la excentricidad de intentar desgajar uno de los delitos para que sea juzgado por un tribunal popular puedo calificarla, como jurista, como completamente contra derecho. Y, como ciudadana, como muy preocupante porque esto, y lo digo siempre, le pasa hoy a la señora Begoña Gómez, pero nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y no puedes tener a una persona durante años con la espada de Damocles, con la pena del telediario y con una exposición pública que obviamente no va en el cargo de nadie”.

Casualidades de la agenda judicial

“Muchas casualidades. Procedimientos que se expresan al público dando resoluciones y poniendo en todos los titulares determinados casos de presunta corrupción. Pero claro, hay que ver un poquito los tiempos para saber si esto puede ser casual o no. Yo creo que obviamente no lo es, en la medida en que el juez Peinado está actuando con una prisa llamativa, mientras que en el caso del novio de la señora Ayuso se van cumpliendo los trámites en el momento adecuado. Hay una suerte de entendimiento entre las resoluciones judiciales que también nos deben preocupar. Filtraciones permanentes, coincidencias que no se pueden explicar, porque que una cosa coincida una vez puede ser casualidad; pero si son dos, es un hecho, hay una pauta de comportamiento. Y la pauta en las actuaciones del juez Peinado tiene que ver o con elecciones generales o con la puesta en común de algún asunto judicial que afecte al Partido Popular. No creo en las casualidades y me temo que, además, ahora que viene un otoño complicado para el Partido Popular con la apertura de los juicios orales vinculados con la Gürtel y tantos casos de corrupción que se cuentan por docenas, veremos también resoluciones exóticas, tanto en el caso del hermano del presidente como en el caso de su esposa”.

Sin una mayoría progresista en el Congreso

“Nunca hubo una mayoría de izquierdas como tal. Lo que se conformó tras las últimas elecciones generales fue una mayoría antifascista, que impedía que el Partido Popular, de la mano de Vox, entrara en las instituciones y pusiera en peligro derechos largamente conquistados. Ese fue el origen de este Gobierno que tiene el apoyo puntual de Junts, que no es un partido de izquierdas, pero sí democrático. Es un partido nacionalista catalán. Esa coalición de Gobierno frente a la que la mayoría social se expresó no permitiría ese tipo de posiciones independientes de las distintas comunidades autónomas que tienen perspectiva y proyección nacional. Eso es lo que pasó el primer día de la Legislatura y en esas estamos. En la práctica significa que hay que hacer un parlamentarismo extremo, es decir, hay que pactarlo todo, todo el tiempo. A mí como ciudadana me parece bien que no sea posible que actúen los rodillos las mayorías parlamentarias que no tienen en cuenta las minorías. Porque la esencia de la democracia es el respeto, el cuidado y el mimo a las minorías, sean de carácter ideológico o sean de carácter nacionalista”.

Posibilidades de gobierno social

“El Gobierno durante este tiempo ha sacado adelante cosas relevantes, en mi opinión. La más importante ha sido la aprobación de presupuestos muy expansivos que han permitido tanto revalorizar las pensiones conforme a la ley todos los años, como subir el salario mínimo interprofesional y dedicar cantidades importantes a infancia, juventud, etcétera. Eso es lo que tiene que seguir haciendo. Y con un elemento fundamental, que yo creo que es la clave, porque nos preocupa a todos y a todas ahora: la vivienda. Se intentó una ley de vivienda frente a la cual las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han puesto en rebeldía. Creo que es necesario plantear a la sociedad y el Congreso normas que permitan la intervención en el mercado. La vivienda no puede ser exclusivamente objeto de especulación por grandes fondos de inversión. Es la gran especulación la que la está convirtiendo en un bien de lujo y no en un derecho de la ciudadanía, tiene que ver con el gran capital y esto solo se paga interviniendo. Aprobar nuevos presupuestos creo que no es fácil por esa pluralidad que conforma el Congreso de los Diputados y los apoyos al Gobierno. Pero no debería ser un especial problema si atendemos a que muchas de las comunidades autónomas tampoco aprueban los presupuestos anualmente. Cuenta el Gobierno, a mi juicio, con dos beneficios. Uno, que los presupuestos con los que opera son suyos, los aprobaron ellos. Y dos, que han ido dando salida a través de los mismos a los fondos europeos que todavía quedan por ejecutar y que van a surtir de una fluidez económica que hará posible determinadas políticas sociales”.

Problemas con las pulseras antimaltrato

“Se ha producido un error de comunicación muy grave en un asunto extremadamente sensible que tiene que ver con la violencia de género. Ahora bien, el problema ha sido estrictamente procesal, es decir, las pulseras sí que controlaban. La autoridad policial tenía conocimiento de que se violaban las órdenes de alejamiento, también las mujeres. Por tanto, la protección estuvo, pero luego, a la hora de enjuiciar ese quebrantamiento de la orden de alejamiento no estaba grabado. Eso es una dificultad, sí, pero no es un impedimento, porque tanto el testimonio de la víctima como el de la policía que lo recibió es muy relevante para las autoridades judiciales. Desde luego, es un tema fundamental también y hay que poner todas las medidas que se tengan de protección, prevención, control y apoyo a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Sin el menor género de duda. Me llama la atención que quienes más se oponen a las políticas feministas, quienes niegan la violencia de género, quienes no quieren disponer de fondos, quienes las bloquean en las comunidades autónomas donde gobiernan, sean los que critican y se vuelven locos y piden dimisiones precisamente porque se ha producido un error de este tipo. Otra reflexión es si la colaboración público-privada es conveniente. No se usa nunca en otro tipo de servicios y actuaciones de control policial”.

Panorama mediático escorado a la derecha

“El panorama mediático, no es nuevo lo que voy a decir, arrastra desde hace mucho tiempo la existencia de grandes conglomerados mediáticos, grandes medios de comunicación, inspirados por capital. Como siempre, el capital está en manos de la derecha y de la ultraderecha. Esto supone que prácticamente la totalidad de los medios privados se constituyen en un elemento de influencia sobre la población que va siempre en la misma dirección. Y, además, la deriva que veo es que lo hacen cada vez con menor rubor. Un objetivo claro es un gobierno que no es funcional a sus intereses y por tanto hay que derribarlo. Es el “quien puede hacer que haga”. Por otro lado, las redes sociales tienen dueños que son personas de dudosa credibilidad democrática. No hay control legal ni judicial sobre ellos. Cuando uno pretende informarse y sale al espacio público, tiene solamente una visión del mundo que es muy dirigida y muy parcial. Y esto genera problemas, también desde la perspectiva democrática. No hay democracia si no hay pluralidad informativa. Y eso no está pasando en este país”.

Asamblea General de la ONU

“Tarde, pero el mundo ha visto el genocidio que se está produciendo por parte de Israel en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, y lo ha expresado. Llevamos algunas y algunos muchos meses diciendo que había que hacer algo, aunque fuera con el arma de la palabra. Y, desde ese punto de vista, la inmensa mayoría de los países así se han expresado. También lo han hecho con relación a la igualdad de género, al multilateralismo, al cambio climático, a la desigualdad social, a la diferencia entre los países ricos y pobres. Yo creo que todo eso es lo que conforma la ONU, lo que supuso y supone la Agenda 2030 y lo que tiene que hacer. Ahora bien, entre la retórica expresada y la capacidad de transformar esta realidad tan cruel hay distintos problemas. Es el momento de darle una vuelta a la Organización de las Naciones Unidas. Sé que la salida de Estados Unidos produciría una falta de financiación, pero es que a lo mejor hay que buscar otras fórmulas, no puede ser que no se puedan adoptar resoluciones simplemente por el veto de un país. Se ha producido una visualización del liderazgo de España representada en Pedro Sánchez. También en la intervención del jefe del Estado, aunque no pronunció la palabra genocidio. Creo que hay que felicitarse de esta expresión de liderazgo. Puede mover alianzas con otros países que conformen otros bloques, que cambien la situación geoestratégica, que muevan los esquemas y permitan avanzar en otra dirección”.

Deterioro de la democracia en Estados Unidos

“En Estados Unidos estamos asistiendo en tiempo real a lo que podría ser una distopía de cómo se destruye una democracia avanzada, porque es lo que está haciendo el señor Trump. Se accede al poder por vía democrática. Pero a partir de ahí, consiste en controlar el Poder Judicial, controlar los medios de comunicación, que como sabemos son esenciales para la salud democrática, limitar los poderes del Parlamento, utilizar el Ejército y la policía contra sus adversarios y a partir de ahí hacer imposible el funcionamiento normal de la democracia. Dudo mucho que no cambie la Constitución y acabe gobernando ad infinitum en esta estructura, convirtiéndose en una suerte de Putin a la americana. Frente a esto, creo en la sociedad civil organizada. Es cierto que no hay en Estados Unidos una vertebración tan clara ni tan potente de la sociedad civil como la hay en Europa desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista vecinal, que son puntos básicos para mover los esquemas de la democracia, pero es la única solución”.

¿Es contagioso el virus antidemócrata?

“¿Por qué no puede pasar en cualquier otro sitio? Naturalmente que sí. Solo tienen que confluir el capital, el interés, el momento y los instrumentos. Los instrumentos están aquí. Tenemos ya partidos claramente a lo Trump y tenemos a líderes o lideresas de partidos teóricamente democráticos que se expresan de forma trumpista. Se ha producido la ola ultraderechista, está de moda precisamente por el poder de la desinformación, de hacer creer a la gente que le están robando su vida. Buscan enemigos externos. Eso es facilísimo de comprar, es populismo en el peor sentido. Todo eso existe, está estudiado, O sea, saben cómo hacerlo, tienen los recursos para hacerlo y lo van a intentar. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad española tiene una trayectoria democrática menor, hemos sufrido la dictadura, la represión, lo peor del fascismo. Tenemos que estar alertas, defender nuestras libertades y nuestros derechos duramente conquistados frente a todo”.

Situación de la flotilla con ayuda a Gaza

“La flotilla está en peligro. Tal y como se ha expresado el Gobierno del Estado de Israel, tal y como ha funcionado, con este comportamiento completamente terrorista, infame y asesino, le da lo mismo un poquito más. Se han expresado también en reacción a las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que no van a permitir ningún tipo de aproximación. Creo que las fuerzas militares europeas y también de la OTAN –y aquí veremos la posición de Estados Unidos– tienen que protegerla con todas las consecuencias. Ojalá que los ataques que se produzcan, que yo creo que sin duda se van a producir, sean híbridos, como con drones, con algún tipo de daño colateral. Si se produce peligro para las vidas que ahí están, desde luego las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, no las de España, sino todas, que para algo debe servir la OTAN. Y a ver si también de esto aprendemos un poquito más y avanzamos hacia una cierta independencia de la Unión Europea en términos defensivos. Que lo que era una ambición política ahora es una necesidad inevitable. No podemos depender de la OTAN controlada por Estados Unidos tal y como está en este momento”.

Israel ante los palestinos

“El problema es que hemos partido de la base de que Israel era una democracia, pero es una democracia solamente para determinados colectivos, que son en concreto los judíos. Sin embargo, para los palestinos o para cualesquiera otro, es un régimen de apartheid, donde no pueden acceder a la tierra, donde no son libres de elegir sus actividades económicas, personales, hasta matrimoniales, y eso no es una democracia. El siguiente elemento es que cualquier democracia tiene que basarse en el respeto de los derechos humanos y obviamente Israel los fulmina. Esta es la situación y, a partir de ahí, hay que producir un aislamiento. Sonroja ver cómo con Rusia la Unión Europea ha aplicado hasta diecinueve paquetes de sanciones y con Israel todavía estamos pensándonos cómo llevarlas a efecto. No puede ser. Hay que aislarlos del espacio diplomático, del espacio económico, del político y de todos los todos los mecanismos de interrelación y de red multilateral, porque eso les va a hacer daño. Y se trata de eso, de que vean que no son impunes. Que la humanidad es la alianza de unos con otros en favor de la prosperidad, no el asesinato permanente, no la venganza colectiva, no esta situación de exterminio. Esto no nos lo podemos permitir”.