Sanidad privada: compromiso con la transparencia y la calidad asistencial

La sanidad privada en España continúa con su compromiso con la transparencia. En un momento en el que la eficiencia y la confianza son claves, y más teniendo en cuenta que hablamos del sector de la salud, la undécima edición del Estudio RESA 2025 (Indicadores de Resultados Sanitarios en la Sanidad Privada), presentado por la Fundación IDIS, es un referente de evaluación y mejora continua en el ámbito de la asistencia.

El informe ha sido elaborado con datos de 624 centros privados entre los que se encuentran hospitales, centros ambulatorios y unidades de reproducción asistida. En total, se han recopilado más de 40 millones de registros clínicos que vienen a medir la accesibilidad, la eficiencia, la calidad y la seguridad del paciente.

Iñaki Peralta, Presidente de la Fundación IDIS, durante la celebración del evento de presentación en Madrid, ha asegurado que “medir es la única manera de conocer qué se hace bien y qué se puede mejorar. Este estudio ofrece una radiografía fiable que ayuda tanto a los pacientes como a los profesionales a tomar decisiones informadas”.

Los indicadores muestran una mejora sostenida

Algunos datos relevantes que arroja el estudio: el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se sitúa en 15,6 días, frente a los 24,1 del año anterior, mientras que las urgencias registran una atención inicial en menos de 25 minutos.

Por su parte, los resultados de laboratorio se entregan en menos de 24 horas, las mamografías en 12 días de media y las resonancias en poco más de ocho días.

En cuanto a la seguridad asistencial, más del 90% de los centros cuenta con acreditaciones de calidad, la tasa de complicaciones se mantiene por debajo del 1% y la mortalidad en pacientes quirúrgicos con complicaciones tratables ha descendido al 13,8%.

Un marco común para evaluar la calidad asistencial

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, subraya que esta nueva edición del Estudio RESA “ha adaptado la metodología de los indicadores para permitir una comparación real con los observatorios públicos”, reforzando así la transparencia del sistema. Por primera vez, el estudio incorpora módulos específicos sobre cronicidad y productividad, que amplían el enfoque hacia una visión más integral de la atención sanitaria.

Dentro de estos nuevos apartados también podemos extraer datos relevantes: la estancia media de 4,6 días en pacientes crónicos, un índice de rotación de camas de 56 altas anuales por cama y un promedio de 14 pruebas diarias por máquina de imagen.

Sellos QH: el reconocimiento a la excelencia

La Fundación IDIS también ha entregado los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) en su XII edición, que distinguen a los centros públicos y privados comprometidos con la mejora de la calidad asistencial. A día de hoy, 222 organizaciones cuentan con ese sello de calidad, 14 de ellas por primera vez en la convocatoria de 2025.

A lo largo del evento, representantes del Comité Auditor, entre ellos Avelino Brito (de la Asociación Española para la Calidad) y Carina Escobar (de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes), destacaron el papel del reconocimiento como una motivación esencial para elevar los estándares de calidad del sistema sanitario: “El sello QH no es un premio, es un compromiso continuado con la excelencia y con la seguridad del paciente”, afirmó Villanueva.