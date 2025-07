'Furia', el más absurdo de los tiempos contado a través de grandes actrices

Charles Dickens comenzaba su novela Historia de dos ciudades, referida a los tiempos anteriores a la Revolución francesa, con su famosísima frase: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura…”.

Contar el sabor de los tiempos es un anhelo de muchos creadores y Félix Sabroso lo consigue con Furia, su nueva serie en HBO Max. Si los tiempos de Historia de dos ciudades vivían la dualidad de un antiguo y un nuevo régimen luchando por imponerse, los nuestros despiertan a menudo una mirada alucinada y absurda.

Antes de la calma viene la tempestad

Furia comienza con una exquisita terapia de meditación en un entorno de riqueza. El mayor de los lujos para la audiencia son las actrices que participan. Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth comandando. Claudia Salas y Ana Torrent, acompañando.

Furia desarrolla después sus historias, las de la gota que colmó el vaso de cada una de estas mujeres. Sus vivencias individuales van tramando una sátira en la que la mujer madura se queda sin sitio, en la que las apariencias lo son todo, en la que solo hay sitio para el márquetin y la rentabilidad.

A fuerza de contar experiencias personales con mucho humor negro se dibuja un momento actual de caos, contradicciones, un sistema que aplasta sin compasión a quienes quedan atrás.

Buenos tiempos para la sátira

Como las películas Parasite o Don´t look up o Relatos salvajes, nos hace ver con ojos limpios unas dinámicas de la sociedad en las que vivimos y en las que a veces es difícil reparar porque lo invaden todo. Como en las series Succession o The good fight, cuesta encontrar mecanismos de defensa ante un mundo regido por la injusticia y la estupidez.

Furia elige, como estos títulos, la sátira como estilo para enfrentar la actualidad. Y la gran noticia es que lo ha conseguido con una voz potente. Félix Sabroso, el cineasta creador de la serie, ofrece un guion rotundo, violento y divertido, unos personajes interesantes y un lenguaje visual apabullante.

Episodios absorbentes

Los episodios se ven sin apartar la mirada y aunque el esquema lleva inevitablemente a un ataque de furia, la forma en que se construye consigue ser sorprendente, interesante y desprovista de maniqueísmo. Las protagonistas ponen de su parte para el golpe que les espera.

El propio Sabroso contaba en entrevista a Fuera de series estar muy satisfecho de este trabajo al que ha llegado con 59 años, y en el que se beneficia de haber llevado una carrera de prueba y error.

HBO recupera su mítico nombre

Tras un disparate monumental de imagen de marca, HBO recupera su nombre. Lo había perdido voluntariamente para llamarse Max y ahora la compañía admite que su sello tenía gran valor como referencia en las series de calidad.

Furia se convierte en esta nueva etapa en la primera serie que lleva el sello HBO Original en Europa. Algo que hace especial ilusión a Félix Sabroso, que, enamorado de títulos como A dos metros bajo tierra, tenía esta cadena como un lugar ideal al que llegar.

Personajes como agradecimientos

El cineasta ha querido agradecer a varias actrices a las que considera amigas, que le han apoyado durante su carrera en momentos mejores o peores. “Quería seducirlas, agasajarlas, que cuando leyeran sus personajes en el guion quisieran hacerlos”, cuenta. Y, por tanto, escribió con cada una de ellas en mente.

Los actores varones tienen personajes interesantes y jugosos pero subsidiarios a los de ellas. “No solo vais a ser los villanos, sino que venís a servir”, les dijo y asegura que ninguno expresó queja.

Alberto San Juan, Pedro Casablanc, Pepón Nieto, Francesc Garrido, entre otros, están divertidísimos en sus personajes muy ufanos, con control de la situación, con las cosas claras hasta que dejan de estarlo.

Atractivo baile entre personajes

Sabroso trabajó solo en la concepción del proyecto y afirma que lo que más le costó fue “crear el puzle en el que cada una tuviera su protagonismo”. Quería una serie que no fuera una antología de episodios estancos e incluso que hubiera un cierto efecto mariposa entre las acciones de unas y las situaciones a las que se enfrentaban otras.

Las líneas de las protagonistas se cruzan con mayor o menor importancia y es la terapia conjunta la única ocasión que había de reunirlas a todas. Desafortunadamente, la madre de Carmen Machi falleció cuando se iba a rodar esta secuencia coral y tuvo que hacerse sin ella y grabarla nuevamente cuando la actriz se pudo incorporar, pero ya sola, para unirla al grupo en edición.

Preguntado sobre si se inspira más en esta ocasión en referencias audiovisuales o en la realidad, Sabroso admite que el amor al cine es una inspiración constante, pero añade: “la realidad ahora mismo es suficientemente desasosegante, desconcertante, y por lo tanto inspiradora, como para mirarla”.

El creador de la serie siente que tiene una voz más personal en esta etapa porque tiene mayor escucha. Quería expresarse y hacer una producción con identidad, pero también quería gustar. Se muestra encantado con la recepción por el momento, a falta de datos contundentes.

La serie se programa a episodio por semana y solo se han emitido todavía tres de los ocho totales. Pero Sabroso está embalado. Ha escrito ya la segunda temporada y afirma que comenzará a rodarse en otoño. Una magnífica noticia si sigue encontrando personajes sorprendentes y situaciones reconocibles sobre las que reflexionar.