‘Lucky’: el regreso de Anya Taylor-Joy a las series

Después de su irrupción estelar como magnética protagonista de la serie Gambito de dama en 2020 la actriz Anya Taylor-Joy se había decantado por trabajos para el cine hasta el proyecto que acaba de estrenarse en Apple TV, Lucky.

Una miniserie de acción que nos presenta a su protagonista en su punto más bajo. Tras hacerse con el botín de un atraco ejecutado en pareja aún no explicado del todo y saborear la euforia del triunfo, su propio marido desaparece con el dinero. Eso sí, le deja a todos los damnificados en su contra.

Una huida desesperada

Comienza una doble persecución contra la heroína que tiene que librarse de los rivales y la policía mientras busca respuestas, dinero y a su esposo. Una propuesta clásica que satisface a quienes buscan exactamente esto.

Annette Bening se suma al reparto en su papel de suegra y mafiosa. La actriz repite la clave de temible y estilosa matriarca que está interpretando en la serie Rancho Dutton. La agente del FBI encargada del caso corre a cargo de la veterana y solvente Aunjuanue Ellis-Taylor. Y el padre de la protagonista, Lucky, recae en Timothy Olyphant, intérprete familiar para la audiencia de series como Deadwood o Justified.

Una protagonista hipnótica

En los dos episodios ya emitidos, Taylor-Joy vuelve a demostrar una presencia y fuerza gestual poderosas capaces de mantener el interés más allá casi incluso de los propios hechos.

Taylor Joy ha creado su propia compañía, Ladykiller, para participar como productora del proyecto. Este nace una vez más de la mano de Reese Witherspoon. La actriz y productora, dueña del sello Hello Sunshine, eligió la novela de Marissa Stapley que da nombre a la serie como uno de sus libros recomendados.

Nuevo título producido por Reese Witherspoon

La novela se convirtió en superventas gracias a la capa dramática que reviste el suspense y la acción. La huida y la acción se unen a una historia de lucha contra el destino y búsqueda de redención. Ahí entra en contacto con la especialidad de Witherspoon, los papeles femeninos con mucho metraje y capacidad de desarrollo.

Personajes con una profundidad que a menudo no se encuentra en proyectos masculinos y cuyo hueco ella ha sabido completar de forma brillante. A veces con la aclamación de la crítica, otras menos, pero siempre con un perfil comercial.

La productora que apostó por los personajes femeninos

Witherspoon es fascinante. Ejemplifica la esencia de uno de los perfiles característicos de lo mejor de Estados Unidos, la persona emprendedora, sencilla, positiva, que toma un camino y persevera.

Con su propia carrera como actriz en punto muerto creó un club de lectura en el que selecciona y recomienda novelas. Sus libros destacados, al estilo Oprah Winfrey, mentora y amiga, llegan a millones de mujeres gracias a su popularidad.

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Witherspoon creó entonces su productora y la ha convertido en un filón. Con una actitud muy popular, nada gafapasta, ha reclutado también a directoras, guionistas, productoras ejecutivas para sus series. Entre las más destacadas, The morning show, Todos quieren a Daisy Jones y Big little lies.

En Lucky, el productor ejecutivo ha sido Jonathan Trooper, cabeza visible en otro título de Apple Tv, Vicios ocultos, con Jon Hamm. En el liderazgo de este proyecto se ha unido Cassie Pappas, coproductora ejecutiva y guionista en Silo, también de Apple y en Griselda, entre otras series.

Al tratarse de la adaptación de una novela, tenemos mayor seguridad de que la acción y el desarrollo de los personajes seguirá teniendo fuerza el resto de episodios, aunque la crítica estadounidense que la ha visto completa coincide en que la historia se ha estirado un poco de más hasta llegar a sus siete entregas. Una pequeña servidumbre para un título que se basta para entretener en este tórrido verano.