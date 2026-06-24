‘La maldición de Widow's Bay’, el arte de unir en un único lugar lo encantador y lo terrible

La televisión ha tenido gran éxito entrelazando géneros en principio opuestos. Especialmente en el caso de la unión entre asesinatos y comedia amable. Lo hacía con Se ha escrito un crimen, Colombo y otras tantas, y lo ha reactivado en los últimos años con títulos muy queridos como Solo asesinatos en el edificio.

Mucho menos frecuente es la mezcla que borda La maldición de Widow's Bay, en Apple TV: el terror y la comedia amable. Stranger things, Miércoles o Lo que hacemos en las sombras son algunos ejemplos que unen la comedia al terror, pero ninguno aspira a un costumbrismo entrañable como el de esta serie, que recuerda al de Doctor en Alaska.

Arruinar la aldea ideal

Una de las premisas de esta comedia se formulaba así: “Tomemos una aldea ideal y arruinémosela a todo el mundo”. El objetivo se ha cumplido a medias. La bahía del Viudo (Widow's Bay) es la población de una pequeña isla imaginaria en Massachusetts.

Y sí, se ha conseguido que sea un lugar encantador, lleno de personajes excéntricos.

Pero, lejos de arruinársela a su audiencia, la serie la ha entusiasmado y ya ha conseguido la renovación para al menos una segunda temporada.

La isla que no se deja turistificar

La serie parte de un lugar pintoresco, marcado por el carácter excéntrico de sus personajes. Entre ellos, un alcalde no muy popular con una misión: atraer hordas de turistas a la villa. Y con un obstáculo: algunos de sus vecinos creen que sobre la isla recae una espantosa maldición.

El regidor está interpretado por el escocés Matthew Rhys, inolvidable espía soviético en The Americans y reciente protagonista del drama de suspense La bestia en mí. Sus compañeros afirman que es una de las personas más divertidas del mundo.

Comedia desde lo pequeño

Su personaje recorre un extenso arco durante la temporada, siempre agobiado, eso sí. Encarna a la vez a Mudler y a Scully, el creyente y la escéptica de Expediente X. Defiende la comedia desde lo serio y con microgestos de reacción ante las situaciones disparatadas que se le presentan. Y funciona hasta la carcajada.

Esta infrecuente mezcla de géneros parte de los gustos específicos de su creadora, la guionista y cómica Katie Dippold. Fanática de las películas de terror, ha desarrollado su carrera en la comedia: como monologuista, como parte del equipo de la serie Parks and Recreation y como creadora de las películas Cuerpos especiales y Cazafantasmas de 2016.

Renuncia al ritmo de chistes constantes

La idea de esta serie le rondaba la cabeza hacía muchos años y el problema siempre residía en encontrar el tono adecuado. Su primer guion era una sucesión de chistes, uno tras otro, y su autora no estaba satisfecha. “No creo que yo misma hubiera visto la serie tal como estaba planteada al principio”, afirma Dippold en Hollywoood First Look.

En la serie que quería ver el terror es real, se toma en serio y apuesta por los personajes. Así que se han sacrificado muchos chistes para que cada momento tenga su propia personalidad.

Artesanía de la risa y el susto

Dippold encuentra parecidos entre cómo se construye un buen golpe en clave de miedo y cómo se levanta uno de humor. En ambos casos, el guion arma un artefacto que estalla en grito o en risa. Un truco de magia artesano, según su propia descripción.

Su equipo ha reescrito mucho, ha dado muchas vueltas a cada escena para que este trabajo de artesanía funcione. Eso le ha dado carácter a la comedia, que a veces queda en segundo plano. La autora explica en Ringer Tv que le gustan esos toques humorísticos que no detienen la acción, esos que sientes que, si parpadeas, te los has perdido.

En busca de una textura rica

El primer fichaje de la guionista fue el director Hiro Murai. El tipo de textura que había impreso en la serie Atlanta era exactamente lo que buscaba para este pueblo imaginario.

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Murai también ha aprendido sobre la marcha el lenguaje de La maldición de Widow's Bay. Pidió a los intérpretes que funcionaran en tono de drama y, sobre lo demás, señala que “estás construyendo el avión mientras vuelas”.

Maravilla de intérpretes característicos

La británica Kate O'Flynn, Stephen Root, la fascinante Dale Kickey, el tierno Jeff Hiller y la sorprendente K Callan forman parte de un elenco con la gran virtud de que estás deseando volver a ver a cualquiera de ellos por su carisma y personalidad.

Juntos han conseguido el propósito de hacer de la serie ese lugar al que quieres volver. La respuesta ha sido sorprendentemente positiva. En palabras del protagonista, Matthew Rhys: “Ha sido un alivio, la forma más elevada de felicidad”.