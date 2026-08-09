Cazan a dos polizones con 5.000 kilos de cocaína a punto de llegar a España

Una vez más, en la misma ruta. El Maersk Nokwanda había sido tomado por al menos dos polizones que, provistos de todo el material necesario para la descarga de grandes cantidades de cocaína, se subieron al mismo en Sudamérica. El trayecto del buque le situó en Ecuador antes de pasar por Panamá y, desde allí, tomar rumbo a Europa. Los narcos pretendían arrojar parte de la sustancia al mar antes de llegar a Sines (al sur de Lisboa) y el resto, en su trayecto hasta Tánger. Ya no podrán hacerlo. Se trata del tercer alijo incautado en apenas unos días en la misma zona, al oeste de la Península Ibérica. Pero este es el más importante.

La Policía Judiciária portuguesa, a través de la Unidad Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, llevó a cabo la fase final de la operación, en estrecha coordinación y cooperación con la Armada y la Fuerza Aérea portuguesas, lo que permitió desmantelar parcialmente un grupo criminal dedicado a introducir grandes cantidades de drogas en el continente europeo, mediante el uso del citado buque portacontenedores que, en este caso, transportaba aproximadamente cinco toneladas de cocaína.

La Policía Nacional española, clave en la misma investigación, sostiene que la sustancia tenía como destino más que probable el sur del país, donde la droga iba a ser introducida en narcolanchas. Ya hemos contado aquí cuales son las principales organizaciones dedicadas a ese negocio en la actualidad.

Utilizando recursos de los componentes naval y aéreo del Sistema de Fuerzas Armadas, el buque, procedente del puerto de Balboa, fue detectado y abordado a aproximadamente 640 millas náuticas de Lisboa, lo que equivale a 1.185 kilómetros, en condiciones extremadamente difíciles.

En el interior se encontraron y detuvieron a dos extranjeros en situación irregular en el barco —polizones—, ambos sin documentación, y se incautaron varios objetos utilizados para navegar, arrojar la droga al mar y transportar cocaína.

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Tras las pesquisas llevadas a cabo este martes, y después de la identificación y detención de los dos polizones, un miembro de la tripulación, también extranjero, fue identificado y arrestado bajo la sospecha de estar implicado en la trama delictiva.

La investigación, llevada a cabo en el marco del MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas sobre Narcotráfico), comenzó este mes de agosto, como parte de la cooperación policial internacional y en estrecha colaboración y coordinación con las autoridades policiales y judiciales del Reino Unido (Agencia Nacional contra el Crimen) y España (Policía Nacional).

El buque portacontenedores, que transportaba a los polizones y las drogas, fue escoltado por la Armada hasta el puerto de Sines, donde atracó en la madrugada de este martes y del que partió este miércoles con destino a Marruecos, ya sin los 5.000 kilos de cocaína.