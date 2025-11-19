‘Pluribus’, el creador de ‘Breaking bad’ y ‘Better call Saul’ se pasa a la ciencia ficción

Sin mucha fanfarria, casi de incógnito, se ha estrenado en Apple Tv una de las novedades más destacadas de este año, Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking bad y Better call Saul, Vince Gilligan.

Gilligan da un salto a sus orígenes, a la etapa en la que era guionista de Expediente X, desde que se incorporó en su segunda temporada como fan del título y de los géneros de la ciencia ficción y de las conspiraciones.

Una mente colmena benefactora

En Pluribus, una invasión alienígena en forma de virus infecta a toda la humanidad convirtiendo a cada cuerpo en una simple extensión de una superinteligencia colectiva. A casi toda la humanidad, pues la protagonista resulta inmune al contagio.

En este caso, los alienígenas se presentan como una mente colmena benefactora, que busca el bien común y la felicidad de Carol, la heroína. Sin embargo, ella, interpretada por la adorada por los fans de Better call Saul, Rhea Seehorn, se resiste con todas sus fuerzas a ser unida a lo que ve como una sospechosa secta.

De muchos, uno

Pluribus no ha sido un título fácil de escoger para Vince Gilligan. Se barajaron en torno a cien alternativas y se ha tardado más de dos años en optar por esta contracción del lema del histórico escudo de Estados Unidos, E pluribus unum, expresión en latín que se traduce como "De muchos, uno". Simbolizó en su origen la unión de las Trece Colonias británicas en Norteamérica que se sublevaron contra la metrópoli.

El título, en su versión larga, fue utilizado en un episodio de Stranger things, también referido a una mente que se extiende por numerosos cuerpos. Y en esta serie propone una resistencia del individualismo frente al colectivismo.

Más allá de eso, la serie comienza como una aventura muy disfrutable y muy de género, que nunca se sabe a donde va. Vince Gilligan ha contado que la idea surgió en su cabeza hace unos ocho o nueve años.

Sobredosis de positividad

¿Qué pasaría si todo el mundo fuera encantador con un tipo? ¿Si todo el mundo estuviera pendiente de agradarle todo el tiempo? Afirma no saber de dónde vino esta chispa inicial, pero sí que no le abandonaba y le hacía soñar despierto.

Eran los tiempos de Better call Saul y tanto su colega en la dirección del proyecto, Peter Gould, como el resto de guionistas y del equipo adoraban a la actriz principal, Rhea Seehorn.

Vuelve Rhea Seehorn, la maravillosa Kim Wexler

Harto de escribir sobre hombres malos le pareció buena idea cambiar su género a mujer y proponérselo a quien había brillado interpretando a la inolvidable abogada Kim Wexler, uno de los personajes más elegantes e interesantes de los últimos años.

Por su parte, Rhea Seehorn ha contado en coloquio en Happy, sad, confused, que al ir terminando Better call Saul y recibir nuevos proyectos sintió que nunca iba a encontrar un ambiente de trabajo tan maravilloso como el de aquel equipo.

El más simpático del mundo de la televisión

Vince Gilligan es famoso por ser la persona más encantadora del negocio. Otra actriz del reparto, Miriam Shor, que interpreta a Helen, la mujer de Carol antes del apocalipsis, dice que Gilligan es extravagantemente amable.

Así que Seehorn llamó a preguntar si habría algún papelito para ella en algún futuro proyecto y se encontró con esta protagonista absoluta escrita a su imagen. Y con la posibilidad de seguir trabajando en este armónico grupo.

La importancia del buen ambiente laboral

Gilligan explica que para cada intérprete que se elige, así como para cualquier otra persona que se contrata, se hace una pequeña investigación, consistente en preguntar en trabajos anteriores qué tal ambiente crea en el equipo. “Tenemos una estricta política de no gilipollas”, afirma.

Gilligan también quita hierro a la importancia de sus subtextos. Afirma en entrevista a FórmulaTV comenzar pensando en personajes y dejando que la audiencia encuentre los temas. Mucha gente, por ejemplo, afirmó que Breaking bad denunciaba el pésimo sistema sanitario de Estados Unidos.

Él solo buscaba que un tipo corriente empezase a fabricar metanfetamina. “A veces un puro es solamente un puro”, afirma. Así se despega también aquí de una analogía con la inteligencia artificial.

Inevitable analogía con la inteligencia artificial

Aunque no estuviera expresamente entre sus temas, es inevitable asociar la propuesta de la serie a una IA a nuestro servicio, pero que pueda poner en peligro a nuestra propia especie. Gilliam afirma no referirse a la IA, pero incluye un rótulo aclarando que no se ha utilizado en la serie.

La acción se mueve por el planeta, el segundo episodio se desplaza a Bilbao, pero vuelve a ubicarse en Alburquerque, la ciudad tranquila y provinciana de Nuevo México que ya albergara a Breaking bad y Better call Saul.

Universo Alburquerque

En esta ocasión, la casa de la protagonista y las de sus vecinos se han recreado artificialmente, después de los trastornos que provocaron los escenarios reales de Breaking bad a los vecinos tras convertirse en un fenómeno popular descomunal.

Encontraremos en las calles de su ciudad esta vez a una heroína por accidente, reacia, como dice su interprete. Ella busca a los demás humanos supervivientes, pero no para liderar una revolución, sino para unirse a ella.

Interpretar a la suma de todas las personas del mundo

Su interlocutora en la gran unidad que surge tras este apocalipsis está interpretada por Karolina Wydra, actriz estadounidense de origen polaco sobre la que recae el complicado encargo de poner cara a una entidad que no puede ser robótica ni humana, sino responder a un nuevo paradigma.

Según la actriz, algo se ha inspirado en una madre tolerante capaz de dar espacio cuando es necesario. Gilligan le ha dado como clave que actúa motivada por un imperativo biológico. Esta invasión planetaria está convencida de su superioridad intelectual y moral.

Dónde reside la naturaleza humana

En opinión de Rhea Sheehorn, la serie invita a plantearse qué es la naturaleza humana, qué es ser feliz, qué significa estar contenta, cómo se define el éxito o el amor. Y, al estar tan bien escrita, cuando aún no se entiende algo, la audiencia no busca el error del guion sino la explicación futura que aun falta.

El espécimen elegido en la trama para sobrevivir a la singularidad que cambia el mundo es una escritora de superventas de género romántico que se desprecia a si misma y desmerece su propio éxito.

Distanciarse del éxito

“Carol es una versión exagerada de mí mismo” dice Gilligan. El autor afirma que al trabajar en un sector con más fracasos que triunfos, trata de distanciarse del éxito para que si no llega la decepción sea menor.

O por lo menos vive actuando como si esa indiferencia fuera real, aunque en el fondo disfrute de la conexión de su trabajo con el público. En ese sentido, su actriz principal se puede sentir identificada. A sus cincuenta y tres años, la posibilidad de tener un papel así significa un mundo para ella, según afirma.

Solo se han estrenado tres episodios por el momento. Si hay alguien a quien firmarle un cheque en blanco de confianza es a este equipo. Apple también lo hizo, pujó por la serie contra otros operadores y firmó dos temporadas de golpe, así que Pluribus tendrá tiempo de crecer, asentarse y convertirse en otra gran serie del equipo de Gilligan.