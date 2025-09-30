‘Task’, policías y ladrones llenos de humanidad en una magnífica miniserie

Una banda de ladrones que trabaja en el servicio de recogida de basuras empieza a robar en narcocasas. Un agente del FBI que antes fue sacerdote debe volver al trabajo tras un trauma familiar para investigar los crímenes.

La trama de esta serie cerrada de siete episodios, que puede verse en HBO Max, es muy interesante. Se complica, crece y se llena de peligros, por supuesto, como ocurre en Fargo, por poner de ejemplo un esquema modélico. Pero a la vez es una excusa para hablar de otra cosa. Del dolor que atormenta a los personajes, que se parece mucho a los dolores que nos atormentan a todos.

Del autor de ‘Mare of Easttown’

Y es que tras el guion está Brad Inglesby, quien ya escribió Mare of Easttown, la miniserie que arrasó con premios y crítica en 2021, protagonizada por Kate Winslet. Como muchos de los grandes autores de novela negra, Inglesby utiliza las características del género para compartir su visión del mundo.

En su caso emerge una mirada compasiva y humanista, en la que el mal puede ser resultado de errores y cadenas de desgracias, más que de espíritus perversos. Sus personajes arrastran traumas y sufrimiento que los llevan a cometer errores que causan más dolor a su alrededor.

Personajes como espejos

No están puestos en la pantalla para que nos burlemos de ellos o les condenemos. Ni siquiera para darnos pena. Están para que los entendamos profundamente, para que nos reconozcamos en ellos y admitamos que otras versiones de nosotros mismos podrían caer en los mismos pozos.

En una entrevista del director y del guionista para Phlysports, el director, Jeremiah Zagar, afirma que en la serie: “Tienes acción, persecuciones, intriga pero el núcleo de todo es el sufrimiento de personas, que es como el tuyo y el mío. Y son divertidos como tú y yo”.

Creación de una atmósfera

La serie empieza lentamente, hay que darle su tiempo para que las piezas vayan encajando y el tono nos vaya empapando. Como esos libros que crean una atmósfera en las primeras páginas y de pronto, no sabemos como, nos han atrapado.

Sus protagonistas están interpretados por un entrañable Mark Ruffalo en el papel de agente federal en horas bajas y un conmovedor Tom Pelphrey como buen ladrón. Están rodeados de un amplio, variado y redondo elenco. La serie mima a cada uno de los personajes. Ni uno solo está contado a brochazos por pequeña que sea su participación.

La vida local de Filadelfia

La acción de la trama vuelve a situarse en los alrededores de Filadelfia, como ya hiciera Mare of Easttown. Y no abandona aquí tampoco el condado de Delaware, Delco, para los locales. Y es que allí tiene sus raíces el creador de la serie y de allí es la vida que quiere y sabe contar.

Allí sigue los sucesos locales, y un amigo le contó que carteros y basureros son quienes mejor pueden espiar una casa sin despertar sospechas. De allí es un tío suyo que fue agustino varios años hasta dejar el sacerdocio.

Ambientación al detalle

La serie se produce en un verano de este estado norteño. Árboles gigantes proyectan sus amplias sombras. La decoración de las casas logra el realismo a fuerza de su riqueza en detalles. Podemos casi sentir el olor de cada espacio. Y es lo que busca la serie, despertar los sentidos buscando ese realismo profundo.

El equipo de decorado y el de vestuario repiten de Mare of Easttown. ¿Por qué no hacer entonces una segunda parte de aquella historia? En su entrevista a PhlySports, Ingelsby explica que sigue creyendo en el personaje que interpretó Kate Winslet.

La posibilidad de perdonar y seguir adelante

Pero el horrendo crimen de aquella serie había conmocionado a la pequeña comunidad en la que se había producido. No veía sentido a provocar uno nuevo porque se perdería el realismo. Confía en que dentro de diez o quince años se pueda hacer una segunda parte y volver al personaje.

Mientras, ha encontrado un colaborador excepcional en el director Zagar y afirma querer volver a trabajar con él sin falta. A falta de los tres episodios que faltan por emitir, Task nos deja reflexionando sobre la injusticia, la mala suerte, el perdón o la posibilidad de redención.