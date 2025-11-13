“7291”, un cómic para devolver la dignidad a las víctimas de las residencias

La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia sigue siendo un tema opaco y enmarañado. Los bulos y la falta de transparencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han provocado un desconocimiento generalizado sobre los sucesos que desembocaron en la muerte de 7.291 personas durante la pandemia de covid-19.

Esta falta de información ha provocado una necesidad de movilización por parte de las familias de las víctimas, que luchan para que la verdad salga a la luz. Por ello, la editorial Maldragón ha publicado el libro-cómic “7291”, que recoge testimonios reales de parientes de víctimas y profesionales de las residencias.

“Lo que más hemos visto es tristeza y dolor”, asegura Boris Ramírez, ilustrador y coguionista de la obra. Él, junto a Raúl Cordero, y la Asociación “7291 Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias”, han estado un año recopilando toda la información del “peor episodio de discriminación y desamparo vivido en nuestro país”.

Ramírez cuenta a infoLibre que antes de comenzar con este proyecto no era consciente de lo poco que conocía el tema en realidad: “Crees que estás informado, pero al ponerme, me di cuenta de todos los bulos que me había creído”. Asegura que hablar de ello “es importante porque ha tenido muy poca visibilidad”.

Mayte Rodríguez, de Verdad y Justicia, junto a trabajadoras de los centros y víctimas de la asociación, han sido las que han puesto voz a los sucesos vividos a causa de los llamados Protocolos de la Vergüenza. En el libro-cómic se plasma cómo se han sentido excluidos y aseguran que nadie les ha escuchado. “Se ha deshumanizado a las víctimas”, afirma Ramírez.

La demonización de las trabajadoras

Durante el proceso de investigación, los autores han podido comprobar que las trabajadoras de las residencias sentían que habían sido demonizadas por la opinión pública. Ellas eran la única cara visible del problema. Sin embargo, también fueron víctimas de un sistema que las había abandonado y sin cuyos medios era imposible ejercer un trabajo digno.

La obra, de 56 páginas, intenta acercarse a las muertes en residencias con “el mayor respeto posible”. “Lo que más me importaba era que se sintieran representadas; que expresáramos lo que queríamos expresar”, afirma Rodríguez, a lo que añade que el resultado se ha recibido con alegría por todas las partes.

Tomarse en serio y profesionalmente el problema de los "cuidados" Ver más

La Asociación, junto a Marea de Residencias, sigue pidiendo que se investigue. El año pasado, 109 familias registraron en la Fiscalía de Madrid la primera macrodenuncia por las muertes en residencias. Sin embargo, declaran que no se ha investigado nada: "Después de cinco años seguimos sin que nadie asuma nada, pero no vamos a parar. Queremos que se investigue de una vez, porque nuestros mayores merecen justicia y memoria", asegura Carmen López desde Marea.

Este abandono por parte de las instituciones y el hecho de que estas 7.291 muertes “hayan sido sepultadas por montañas de bulos y falta de imágenes”, cuenta Ramírez, han movilizado la creación de esta obra, publicada en la editorial de la cual Cordero es el editor. En el prólogo, la Asociación Verdad y Justicia agradece el trabajo de estos autores “por devolver la dignidad a las 7.291 personas que sufrieron una muerte cruel y agónica, su único delito fue vivir en una residencia en la Comunidad de Madrid”.

Mientras tanto, las asociaciones de víctimas siguen luchando para llevar ante la justicia a los responsables y que esta etapa oscura de la historia de nuestro país no caiga en el olvido.