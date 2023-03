Carmen de Burgos, María Lejárraga, María Zambrano y Carmen Caffarel ya tienen su legado en el Cervantes

Carmen de Burgos, María Lejárraga, María Zambrano y Carmen Caffarel cuentan desde este miércoles con sus legados en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. "No iba a intervenir para dar protagonismo a las mujeres del equipo, pero me convencieron con dos argumentos: que el feminismo es también compromiso de los hombres y que recibimos el legado de la única mujer que ha dirigido el Cervantes, Carmen Caffarel", ha explicado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante este acto con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

"Enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Lo importante son los proyectos, los valores, las instituciones, las personas pasamos. Soy consciente del legado que he recibido de mis antecesores, por eso es un honor tener a Carmen Caffarel aquí", ha destacado García Montero antes de dar paso al discurso de la escritora que ha puesto en valor que "volvía a casa".

Caffarel ha destacado que Carmen de Burgos, María Lejárraga y María Zambrano son "referenets poco reconocidas, como ocurre con muchas mujeres de nuestra historia". Su legado está compuesto, según ha detallado ella misma, de su tesis doctoral, sobre José Ortega Munilla, padre de Ortega Gasset, un libro que escribió cuando era directora de RTVE, una "institución en la que cuando entré, ser mujer y catedrática era un hándicap"; y un ejemplar de la edición de la Guía de la Comunicación no Sexista que editó el Cervantes cuando ella estaba al frente.

Por último, Carmen Caffarel, acompañada de Carmen Noguero, secretaria general del Cervantes, ha depositado en la Caja de las Letras un ejemplar de la primera edición de la Guía de la Comunicación no Sexista, que editó el instituto cuando ella estaba al frente.

El legado de Carmen de Burgos, Colombine (Almería, 1867-Madrid, 1932), periodista, escritora, traductora, pedagoga y activista, ha sido depositado por la filóloga e investigadora Concepción Núñez Rey y la escritora Lara Moreno.

Concepción Núñez Rey y Lara Moreno han depositado en la Caja de las Letras varias obras de Carmen de Burgos, acompañadas de Raquel Caleya, directora de Cultura del Instituto Cervantes.

La escritora y activista feminista María de la O Lejárraga (San Millán de la Cogolla, La Rioja, 1874-Buenos Aires, 1974) ha sido recordada por las escritoras Antonina Rodrigo y Aroa Moreno.

Por último, la filósofa María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904-Madrid, 1991) ha entrado en la Caja de las Letras de la mano de la escritora María Dolores Villarreal y la politóloga Cristina Monge.

Finalmente, depositaron el legado de la filósofa María Zambrano María Dolores Villarreal, de la Fundación María Zambrano, y Cristina Monge, politóloga, acompañadas por María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y Tíscar Lara, directora de Transformación Digital del Cervantes.

La encargada de cerrar el acto ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que este 8 de marzo que el feminismo "para todas es la clave del presente", defendiendo una conversación "por la igualdad plena sin exclusiones ni etiquetas". "En tan sólo unas horas pasarán decenas de miles de mujeres juntas, unidas y alegres. Si buscamos una respuesta, y tiene que ver con la diversidad y la igualdad, la encontraremos hoy si la buscamos en las calles", ha señalado Díaz durante su participación en este acto en el Instituto Cervantes, según recoge Europa Press.

La ministra de Trabajo ha explicado de nuevo sus motivos para no participar a lo largo de este 8M de las manifestaciones -"hace once años decidí que se lo iba a dedicar a mi hija, que nació este día", ha apuntado-, si bien ha instado a "todas las mujeres" de España a que "se den la mano" este día. "Querámonos, seamos libres y hagamos lo que nos dé la gana", ha defendido Díaz, quien ha recordado que con estas manifestaciones "la voz del feminismo se levanta para atravesar todas las ciudades y pueblos". "Todas esas mujeres han llegado a acuerdos y eso me encanta, porque hay demasiado ruido", ha añadido. "Las mujeres han afrontado debates desde muy diferentes sensibilidades y puntos de vista. Después de mucho trabajo colectivo, han cedido y argumentado para convertir la manifestación en un espacio seguro para todas", ha concluido.