Chenoa y Estopa presentarán las campanadas de Nochevieja en La 1

Chenoa y el dúo Estopa, formado por Juan y David Muñoz, presentarán las campanadas de Nochevieja en La 1 de TVE, según ha anunciado este jueves la cadena en el Telediario 2.

TVE ha anunciado los presentadores después de que la semana pasada Andreu Buenafuente explicara en las redes sociales que no podía conducir la retransmisión de las campanadas de Nochevieja en La 1 junto a Silvia Abril a causa del episodio de estrés que sufre y del que todavía no se ha recuperado. Ha sido la periodista Pepa Bueno, conductora del Telediario 2, quien ha dado a conocer a los escogidos para sustituir a Buenafuente y Abril, que en este caso serán tres artistas, con los que ha conectado en directo desde la Puerta del Sol.

Entre risas y complicidad, Chenoa y los hermanos Muñoz han expresado una "gran alegría" de poder compartir un momento que han vivido con sus familias en sus casas y que han sido "muy importantes en su vida".

"Vamos a intentar dar los cuartos y hacerlo bien, sobre todo con naturalidad y con un punto orgánico, porque nos conocemos desde hace años", ha dicho Chenoa, mientras David recalcaba que lo harán "con toda la ilusión" y confesaba que, en vez de uvas, toma kikos.

El grupo de pop rock con toques flamencos Estopa está integrado por los hermanos David y José Manuel Muñoz Calvo, creadores de canciones míticas como La raja de tu falda desde que lanzaran su primer disco en 1999.

Vuelven a RTVE tras el especial musical de la pasada Nochebuena, que, según recuerda la corporación en un comunicado, ha sido el que ha registrado más audiencia desde 2006.

Chenoa, cantante y presentadora, se dio a conocer en la exitosa primera edición del programa de TVE Operación Triunfo y ha trabajado en numerosos espacios televisivos, incluido el Especial de Fin de Año Feliz 2021, junto al humorista Florentino Fernández en La 1.

Entre sus más recientes trabajos, la corporación recuerda que Chenoa presentó la primera temporada del concurso The Floor y este verano, el formato Dog House.

El duelo de las cadenas de televisión durante la Nochevieja enfrentará a estos tres presentadores con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, a quienes se sumará a Santiago Segura como invitado especial, para la retransmisión conjunta de Antena 3, La Sexta y la plataforma Atresplayer, en una única emisión desde la Puerta del Sol.

Sandra Barneda y Xuxo Jones serán los conductores de la gala que ha programado Mediaset (Telecinco y Cuatro) desde la estación invernal de Formigal, en el Pirineo de Huesca.