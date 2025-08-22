El Ayuntamiento de L’Escala (Girona) rompe con el cineasta acusado de violar a una menor de 12 años

El Ayuntamiento de l'Escala (Girona) ha suspendido la colaboración con el director de cine tarraconense Martí Guarch, que estaba rodando un filme es esta localidad, "hasta que se aclaren los hechos que lo implican en una denuncia por un presunto delito de agresión sexual a una menor", informa EFE.

Según ha informado este viernes el consistorio de L'Escala en un comunicado, esta decisión se ha tomado “con el consenso de los diferentes grupos políticos del consistorio”.

El comunicado explica que el director está rondando en el municipio la película 'Emporion' con la productora La Devesa de Tor y aclara que “toda la comunicación hasta ahora ha sido a través de la productora, y la colaboración ha consistido básicamente en la cesión de espacios de rodaje a la productora y en estar presentes en la presentación”.

Además, detalla que la decisión de suspender colaboración se ha tomado “en cuanto se han conocido los presuntos hechos atribuidos a director pendientes de ser juzgados”.

El Ayuntamiento ha sabido de los hechos por el colectivo Fem Sororitat, de l’Escala, que hace dos días emitió un comunicado en el que calificó de “inadmisible que se dé altavoz, espacio y legitimidad pública a una persona investigada por un presunto delito tan grave, especialmente cuando hay indicios sólidos señalados por la misma justicia”.

El Consistorio destaca la importancia de respetar la presunción de inocencia, pero apunta: “Ante la gravedad de la acusación y en coherencia con nuestro compromiso con la ciudadanía, adoptamos medidas inmediatas por prudencia e interés público”.

Por su parte, Martí Guarch, asistido por su letrada, Noelia Rebón, ha emitido un comunicado en respuesta al Ayuntamiento en el que califica de “comprensible” que ante situaciones sensibles se crea necesario actuar con prudencia, aunque considera que “la decisión comunicada inevitablemente proyecta ante la opinión pública una imagen de culpabilidad anticipada”.

Una denuncia por violación a una menor, al borde del archivo debido al silencio de la Fiscalía Ver más

Además también destaca que se encuentra “en libertad provisional, bajo las condiciones dadas por el tribunal y aún no se ha abierto juicio oral, no existe acusación formal y mucho menos ninguna sentencia condenatoria”.

A mediados de marzo de 2023, Martí Guarch, que tenía entonces 23 años, fue detenido por los Mossos d'Esquadra tras recibir una denuncia de una presuntas agresiones sexuales a una niña de 12 años que había participado en proyectos del cineasta y era su alumna en la escuela que había fundado en su pueblo natal, Alcover (Tarragona).

Inicialmente, un juzgado de Valls (Tarragona) decretó su ingreso en prisión pero tres meses después, y pese a que la Audiencia de Tarragona vio “indicios sólidos” que se había cometido la agresión sexual, salió en libertad provisional tras pagar una fianza de 25.000 euros y sin poder residir en su pueblo ni acercarse a menos de 500 metros de la menor durante un año.